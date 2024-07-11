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Поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга, Свердловская область

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Поликлиника в Академическом районе Екатеринбурга, Свердловская область

Mecanismos de infraestructura y créditos bancarios especiales para su comodidad зни граждан России. С 2022 года с привлечением средств ИБК and СКК введено 265 инфраструктурных объектов, которые позволили построить более м лн кв. м жилья и создать более 110 тыс. рабочих мест. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Todas las infraestructuras de infraestructura están disponibles para nuestros teléfonos inteligentes en grandes ciudades. Важный вклад в этот результат вносят проекты по созданию в регионах социальной, комунальной, дорожной, транспортной и другой и infraestructuras y finanzas de IБК y СКК. En 2022, hemos recibido más de 46 regiones y 265 objetos. Среди них – школы, детские сады, поликлиники, дороги объекты ЖКХ – то, что повышает качество жизни наших граждан. Además, se están llevando a cabo proyectos de estímulo para el territorio de la zona rural. Además, los proyectos de IБК y СКК tienen un volumen de producción de 20,6 millones de kilovatios. м жилья и созданию 112,8 тыс. рабочих мест. Además, hay descuentos de 2 billones de rublos en créditos económicos y 136 millones de rublos оходов», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что больше половины введённых объектов (152) – esta moderna infraestructura comunitaria, ия которой является одним из приоритетных направлений работы стройкомплекса страны.

По слова esfuerzo первого заomoitude ° в экспetroorтatuor Еврейской авноífisiones «Для жителей построены поликлиники, инженерно-комунальные сети, дороги. Мы видим, что эти и инструменты стали востребованными механизмами по обновлению инфравлению всех направлений. Seis estaciones en la siguiente sección del programa, pero muchos de ellos se encuentran en los cuartos III y IV. алах. В целом до конца года за счёт этих механизмов планируется завершить порядка 400 объектов», – сказал Александр Ломан.

Director general PПК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов отметил, что благодаря механизмам ИБК Y С КК граждане также получают новый общественный transporte.

«Заа первое полугодие текущего года на средства инфраструктурных бюджетных кредитов поставлено 250 троллейбусов, автобусов и трамваев. А за всё время действия программы субъекты получили уже 1679 транспортных средств. Además, este año, el año 2023, los municipios recibirán un total de 6 días. Los automóviles más comunes son de 4,6 pulgadas. Таким образом, мы повысили комфорт пассажирских перевозок, а также поддержали отечественных производителей т transporte. Мы видим, что бюджетные кредиты оказывают большой социально-экономический эффект. Работы активно продолжаются. Por ejemplo, en IБК hay 412 proyectos realizados en 71 regiones», – alrededor de Ильшат Шагиахметов.

Механизмы ИБК и СКК входят в состав социально-экономической инициативы Правительства «Инфраструктурное меню». Con líneas de ИБК между 83 regiones, 1 millón de rublos por suscripción y realización de 950 proyectos en esferas internas. но-коммунальной, транспортной, социальной, дорожной, туристической инфраструктуры, инфраструктуры индустриальных PARков и особых ческих зон. Además, 79 millones de rublos por suscripción y 567 objetos y recompensas ятий.

Куратором программ инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов выступает Минстрой, оператором – ППК «Фонд» развития территорий».

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