Дмитрий Чернышенко провёл встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Стороны обсудили вопросы развития образования, проекты в сфере туризма и спорта.

Вице-премьер отметил, что одной из приоритетных задач Правительства является развитие внутреннего туризма.

«По поручению Президента нацпроект “Туризм и гостеприимство„ продлён до 2030 года. Северная Осетия активно пользуется инструментами нацпроекта, турпоток ежегодно растёт. В 2024 году республика получила средства из федерального бюджета на развитие туротрасли – они пойдут в том числе на строительство отелей и сопутствующей инфраструктуры. В субъекте также создаются модульные отели, уже поддержано 16 таких проектов. Все эти меры позволят привлечь ещё больше гостей и познакомиться с уникальной природой, культурой и историей региона», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Как подчеркнул Сергей Меняйло, улучшению динамики показателей в этой сфере способствуют продвижение регионального туристического продукта, а также поддержка со стороны государства предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего туризма.

Глава Северной Осетии рассказал о реализации в регионе проектов по развитию социальной инфраструктуры, созданию мест в общеобразовательных учреждениях, отметив весомую помощь в этом вопросе Президента и Правительства России.

«Сфера образования является для нас большим и важным блоком работы, поэтому и задач в этой области достаточно много – начиная от восполнения дефицита школьных мест и заканчивая формированием эффективной системы подготовки профессиональных кадров, востребованных в экономике. Два года назад наш регион присоединился к масштабной федеральной программе по капитальному ремонту школ. За это время нам удалось полностью обновить внешний вид и оснащение 66 общеобразовательных учреждений. Благодаря этому новые комфортные условия обучения получили 30 тысяч учеников. Наша республика вошла в пятёрку российских регионов по объёму вложенных в капремонт средств. В ближайшие два года нам предстоит капитально отремонтировать ещё 51 школу. Общий объём финансирования составит порядка 8 млрд рублей. Подготовлены заявки на капремонт ещё 46 школ. Таким образом, капитальный ремонт охватит все 100% школ республики, которые нуждаются в обновлении. Такой масштабной модернизации образовательной базы в республике не было никогда», – отметил он.

Дмитрий Чернышенко призвал Сергея Меняйло взять под личный контроль проведение приёмной кампании в регионе и обеспечить своевременную подготовку образовательных учреждений к новому учебному году.

Вице-премьер также поручил Минпросвещения и Минспорту рассмотреть вопрос о выделении финансирования на строительство школы на 200 мест в селе Комгарон и реконструкцию детско-юношеской спортивной школы в селе Октябрьском.

На встрече стороны обсудили вопросы развития спортивной сферы в Северной Осетии – Алании.

«Глава государства поставил задачу увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%. Сейчас в Северной Осетии в активный образ жизни вовлечены 39,9% жителей. Есть куда расти, поэтому важно наращивать инфраструктуру, чтобы как можно больше граждан могли тренироваться на постоянной основе, а атлеты повышали свою соревновательную активность», – сказал вице-премьер.

Зампред Правительства и глава Северной Осетии обсудили вопросы выделения финансирования в рамках федеральных проектов «Спорт – норма жизни» и «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» на развитие спортивной сферы и закупку оборудования. В текущем году республике были предоставлены средства на оснащение восьми спортивных школ олимпийского резерва и строительство двух умных спортивных площадок.

Дмитрий Чернышенко также дал поручение совместно с Минспортом России проработать вопрос реконструкции Дворца спорта «Манеж» им. Б.Х.Кулаева во Владикавказе.

