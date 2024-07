«День Москвича-2024»: раритеты в кампусе Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

В воскресенье в Политехе с аншлагом прошёл праздник любителей автостарины — «День Москвича». Кампус заполонили почти двести ретроавтомобилей, а количество «москвичей» побило рекорд прошлого года — их приехало 165.

И это притом, что сейчас идёт ремонт дороги на Гжатской, и надо было проявить немалое терпение, чтобы, отстояв очередь, просочиться через ограждения и въехать на территорию Политеха — традиционное место проведения фестиваля. Автолюбители проявили упорство, и праздник прошёл с большим успехом.

Несмотря на название, фестиваль доступен всем автомобильным маркам. Если у вас нету «москвича», то никто не запрещает пригнать «жигули», «запорожец», «волжанку» или даже любовно сохранённую детскую машинку на педалях. Например, ректор СПбПУ Андрей Рудской представил целых три ретроавтомобиля из свой коллекции: УАЗ-69, «Победу» и ГАЗ-21 (раннюю «Волгу»). Компанию им составил оригинальный, вплоть до грузиков на колёсах, ИЖ-2125 «Комби» куратора клуба спортивно-технического творчества «Экстрим» механика Департамента транспорта и механизации Сергея Коровая. Зелёный (краска тоже родная) «москвич» хорошо знаком политехникам — он часто присутствует на Дне первокурсника, а на прошедшем 12 июня фестивале «Лепота-день» катал всех желающих по кампусу.

Как и всегда на «Дне Москвича» в Политехе, не обошлось без заездов на скорость. Несмотря на очень разное техническое состояние автомобилей, все, кто хотел, поучаствовали в автомногоборье, а лучшие выиграли призы.

Также в этот день владельцев «москвичей» наградили в нескольких номинациях, таких как «Лучшее оригинальное состояние» автомобиля, «Лучшуая реставрация», «Стиль и комфорт» и «Дальняя дорога». Среди «москвичей» каждого поколения разыгрывались призы зрительских симпатий.

За помощь в организации праздника благодарности получили энтузиасты клуба спортивно-технического творчества «Экстрим» и студенты Политеха, в том числе Илья Шитик (ИСПО) и Михаил Красовицкий (ИЭ).

Фото: официальное сообщество праздника «День Москвича» ВК

