Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

11 июля 2024 года Государственный университет управления заключил соглашение с Правительством Чукотского автономного округа.

Со стороны ГУУ соглашение подписал ректор Владимир Строев, дальневосточный регион представлял временно исполняющий обязанности заместителя губернатора, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа Сергей Ярославцев.

Перед церемонией подписания проректор ГУУ Павел Павловский провёл для гостя короткую экскурсию по Предуниверсарию, во время которой сообщил о том, что школьники ещё до поступления в ГУУ вовлекаются в проектную деятельность.

Подписанное соглашение подразумевает взаимодействие в развитии кадрового потенциала Чукотского автономного округа по разным направлениям подготовки, включая ДПО, инженерные специальности, программы сервиса и туризма. Также стороны заинтересованы в реализации проекта по реабилитации ветеранов СВО и обучении их под конкретные заказы работодателей в регионе.

В беседе с заместителем губернатора Чукотки Владимир Строев упомянул, что сам председатель правительства региона Владислав Кузнецов является выпускником ГУУ.

«У нас много высокопоставленных выпускников, что радует нас и делает честь вузу, но Чукотка – отдельный случай – очень интересный регион с большим потенциалом. ГУУ готов оказать всестороннюю поддержку правительству Чукотки в развитии кадрового потенциала. И всегда ждём в гости Вас и Вашего руководителя», – обратился к Сергею Ярославцеву ректор.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI