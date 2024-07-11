ГУУ вошел в топ-10 рейтинга лучших вузов России по уровню зарплат специалистов в области права

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат специалистов в области права, окончивших вуз в 2018-2023 годах.
Государственный университет управления вошел в десятку лучших со средней зарплатой выпускников на уровне 110 000 рублей, что на 15 000 выше показателей прошлого года.
Выросла и доля выпускников, трудоустроившихся в Москве после окончания обучения, теперь этот показатель равен 90%. Также увеличился средний балл ЕГЭ: с 86,2 до 89.
9 место рейтинга первый управленческий делит с Пермским государственным национальным исследовательским университетом, зарплата выпускников которого также выросла на 15 000 рублей.
Напомним, что ранее в этом году ГУУ вошёл в топ-10 рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов, а также улучшил свои позиции в рейтинге Forbes «Лучшие российские вузы – 2024» и RAEX-100.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 11.07.2024
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