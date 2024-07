Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат специалистов в области права, окончивших вуз в 2018-2023 годах.

Государственный университет управления вошел в десятку лучших со средней зарплатой выпускников на уровне 110 000 рублей, что на 15 000 выше показателей прошлого года.

Выросла и доля выпускников, трудоустроившихся в Москве после окончания обучения, теперь этот показатель равен 90%. Также увеличился средний балл ЕГЭ: с 86,2 до 89.

9 место рейтинга первый управленческий делит с Пермским государственным национальным исследовательским университетом, зарплата выпускников которого также выросла на 15 000 рублей.

Напомним, что ранее в этом году ГУУ вошёл в топ-10 рейтинга вузов России по уровню зарплат выпускников 2017–2022 годов, работающих в сфере экономики и финансов, а также улучшил свои позиции в рейтинге Forbes «Лучшие российские вузы – 2024» и RAEX-100.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

рейтинг вузов России по уровню зарплат специалистов в области права, окончивших вуз в 2018-2023 годах. Государственный университет управления вошел в десятку лучших со средней зарплатой выпускников на уровне 110 000 рублей,… ” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/ГУУ-2024.1.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%b2%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bb-%d0%b2-%d1%82%d0%be%d0%bf-10-%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b0-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%b2%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%b2/”>

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI