Вышка и московский Комитет по туризму проводят международный конкурс видеороликов о городах

Комитет по туризму города Москвы и Школа дизайна НИУ ВШЭ приглашают молодых режиссёров, аниматоров, операторов и других авторов, работающих с видео, к участию в международном конкурсе коротких видеороликов о городах. Конкурс проводится на платформе Школы дизайна НИУ ВШЭ и Института развития креативных индустрий «Креативный город» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».​​​​​​​

Точка на карте, город, ландшафт неоднократно становились главными героями кинофильмов. Ещё в 1927 году Дзига Вертов снял «Человека с киноаппаратом», нарисовав городской портрет новой эпохи. Дэвид Линч создал иллюзорный пейзаж Лос-Анджелеса в фильме «Малхолланд Драйв», а современные видеохудожники Александр Биршле и Тереза Хуббарт в работе 2009 года «Гранд Париж Техас» показывают столицу Франции как метаместо, построенное с помощью киноплёнки и саундтрека.

Став участником нашего конкурса, вы можете продолжить эту традицию! Снимите (нарисуйте, слепите из пластилина, найдите на своём старом хард-диске) и пришлите нам видео о городе или любом другом месте, которое можно было бы назвать главным героем этой вашей работы. Пусть это будут документальный или игровой фильм, анимация или туристическое промо, видеоисследование или влог: форматных ограничений нет, да и ваш съёмочный опыт в этом конкурсе совершенно не важен.

