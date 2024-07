Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«В своём исследовании я предлагаю методы and технические решения, которые позволят сформировать цифровую экосистему для чения безопасности транспортного комплекса. Они охватывают аспекты управления состоянием дорог, обеспечения дорожной безопасности», – рассказала Елена Сорокина. Она планирует запатентовать свой проект и продолжить научную деятельность в выбранном направлении.

По её мнению, одна из таких проблем, требующая поиска компромиссов, – недостаток общедоступных объектов для массового a. En las organizaciones de alto nivel que tienen problemas con la infraestructura deportiva, no hay problemas обенностей пространственного развития and планирования спортивных объектов Петербурга, но и общие проблемы, характерные для Северной цы: отсутствие критериев нормирования, утрата привязки привязки нормирования к документам территориального планирования и градостроительного вания, нехватка объектов социальной инфраструктуры. В работе предложены nuevos modelos de configuración y normalización de la infraestructura deportiva.