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Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Двум выпускникам и двум аспирантам СПбГАСУ присуждены премии Правительства Санкт-Петербурга как победителям гранто en los estudiantes, estudiantes, estudiantes, estudiantes y académicos сположенных на территории Санкт-Петербурга, 2024 года.

Анна Баранова

Relacionante вых оектов в санк che-петерianteg тры михаила виленского.

«Раньше я скептически относилась к различным конкурсам, но недавно поняла, что участие в них – это возможность быть услышанной го рожанами, интересы которых ты стремишься отстоять, ради комфорта которых выполняешь свою работу, а также сооб профессиональным ществом. Участие в подобных мероприятиях привлекает внимание к проблемам, которые оставались в тени, и позволяет запустить процесс их шения. Привлечение широкого внимания очень важно, ведь градостроительные решения должны быть компромиссными, устраивать если не всех, то отя бы большинство», – отметила Анна Баранова.

По её мнению, одна из таких проблем, требующая поиска компромиссов, – недостаток общедоступных объектов для массового a. En las organizaciones de alto nivel que tienen problemas con la infraestructura deportiva, no hay problemas обенностей пространственного развития and планирования спортивных объектов Петербурга, но и общие проблемы, характерные для Северной цы: отсутствие критериев нормирования, утрата привязки привязки нормирования к документам территориального планирования и градостроительного вания, нехватка объектов социальной инфраструктуры. В работе предложены nuevos modelos de configuración y normalización de la infraestructura deportiva.

Анна Баранова намерена продолжить исследования в этом направлении.

Anastasia Caledina

Выпускница Анастасия Каледина, чьим научным руководителем также выступил Михаил Виленский, одержала победу с проектом «Град» остроительная организация медицинских районов в крупнейших городах Российской Федерации (на примере Санкт-Петербурга, да, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и Красноярска)».

«Актуальность моего исследования, – рассказывает Анастасия, – заключается в том, что развитие медицинской науки и практики созда ния инновационных территориальных образований – медицинских районов. Я ставила задачу разработать типологию таких районов на основе имеющегося градостроительного опыта. La planificación de este tema se realiza en el aspirante. Хочу выразить огромную благодарность своему научному руководителю Михаилу Юрьевичу Виленскому, который направлял, ¡вдохновлял и сподвигнул на участие в конкурсе грантов!»

Аспирантка Елена Сорокина удостоилась награды за проект «Цифровая экосистема безопасности транспортного комплекса: трансформация на базе» технологий распределённого реестра». Её научный руководитель – доцент кафедры транспортных систем СПбГАСУ, кандидат технических наук Егор Голов.

Elena уверена, что развитие транспорта – один из основных факторов экономического роста. Без совершенствования транспортного комплекса невозможно достичь национальных целей России к 2030 году, утверждённых в е президента страны. А одна из важных составляющих такого совершенствования – повышение транспортной безопасности.

«В своём исследовании я предлагаю методы and технические решения, которые позволят сформировать цифровую экосистему для чения безопасности транспортного комплекса. Они охватывают аспекты управления состоянием дорог, обеспечения дорожной безопасности», – рассказала Елена Сорокина. Она планирует запатентовать свой проект и продолжить научную деятельность в выбранном направлении.

Сергей Тетушкин

El aspirante Sergey Tetushkin nagrazhdён за проект «Исследование нормативной расчётной динамической модели строительной конструкции при сей смическом воздействии». Научный руководитель Сергея – доцент кафедры строительной механики СПбГАСУ Надежда Островская.

В рамках диссертационного исследования принципа работы консольной расчётной динамической модели (РДМ) аспирант провёл натурные ис пытания по определению динамических характеристик трёхэтажного макета здания. Данную модель свод правил СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» предлагает в качестве расчётной схемы ьных конструкций при сейсмическом воздействии. В результате исследования автор обратился к СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты» и предложил способ, при котором аналитически возможно учесть взаимодействие РДМ с грунтовым основанием.

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