10.07.2024 Tarcza Wschód – programa o estrategia estratégica znaczeniu

W środę, 10 labios br. w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego sekretarze stanu w MON: Cezary Tomczyk i Paweł Bejda oraz general Wiesław Kukuła, szef Sztabu generalnego Wojska Polskiego przedstawili informacje na temat działań podejmowanych w celu wzmocnienia wschodniej granicy Polski oraz ch prac w ramach programu Tarcza Wschód.

– Projekt Tarcza Wschód staje się de facto projektem europejskim

– podkreślił wiceszef MON Cezary Tomczyk.

Jak poinformował w ostatnim czasie odbyły się rozmowy m.in. z partnersami z państw bałtyckich i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie ewentualnego finasowania części projektu. Podkreślił także, że Tarcza Wschód to największy tego typu projekt od II wojny światowej nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a linia planowanych umocnień dotyczy też Litwy, Łotwy i Estonii.

– Rozpoczęliśmy działania w celu pozyskania 150 opancerzonych pojazdów wojskowych, które będą przewoziły naszych żołnierzy i jednocześnie chroniły ich przed różnymi atakami z zewnątrz. Te pojazdy będą służyć na granicy. Będą zakupione w ramach pilnej potrzeby operacyjnej

– mówił z kolei sekretarz stanu w MON Paweł Bejda.

Wiceszef MON odpowiedzialny m. in. za modernizację polskiej armii powiedział też, że uruchomiono już procedury mające na celu wybranie najlepszej oferty, by jak najszybciej wyposażyć w ten sprzęt żołnierzy chroniących wschodniej granicy. Dodał, że pojazdy te dołączą do już obecnych tam lekkich wozów opancerzonych Wojska Polskiego, w tym Żandarmerii Wojskowej.Wiceminister Paweł Bejda dodał, że przyspieszono doposażanie indywidualne żołnierzy. Wśród sprzętu, który już trafił na granicę jest ponad 7200 kamizelek kuloodpornych i 150 strzelb gładkolufowych. Lista ta wkrótce powiększy się m.in. o nowoczesne hełmy czy sprzęt noktowizyjny.

Podsumowując dotychczasowe działania w celu wzmocnienia ochrony granicy wschodniej wiceminister Cezary Tomczyk wymienił m.in. wzrost o 1 tys. liczby żołnierzy, uruchomienie wspólnego dla wszystkich służb centrum koordynacji oraz poprawę współdziałania zaangażowanych na granicy służb.

W czerwcu br. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu „Narodowy Program Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód” przedłożoną przez Ministra Obrony Narodowej. Rząd zamierza utworzyć kompleksową infrastrukturę obronną na wschodniej flance OTAN, aby przeciwdziałać zagrożeniom z Białorusi i Rosji.

– W ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonaliśmy przewartościowania i zmian w funkcjonowaniu naszych sił skierowanych do wsparcia Straży Granicznej na granicy RP z Białorusią. Podjęliśmy działania zmierzające do zwiększenia nasycenia bezzałogowych statków powietrznych w Siłach Zbrojnych RP oraz intensywnie rozwijamy zdolności w zakresie satelitarnych systemów rozpoznania obrazowego

– powiedział gen. Wiesław Kukuła, szef Sztabu Generalnego WP podczas konferencji prasowej nt. aktualnie prowadzonych prac w ramach programu Tarcza Wschód.

Programa Tarcza Wschód to międzyresortowe przedsięwzięcie, którego celem jest zabezpieczenie ściany wschodniej RP i tym samym wschodniej flanki OTAN. W prace zespołu ds. koordynacji zadań w ramach programu zaangażowane są, poza Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Infrastruktury.

