10.07.2024 Podczas szczytu NATO w Waszyngtonie Polska przystąpiła do koalicji dronowej

10 lipca br., szef MON podpisał w Waszyngtonie memorandum dotyczące zasadniczych działań koalicji dronowej wspierającej Ukrainę. Działania koalicji koncentrują się na dostarczaniu armii ukraińskiej dronów różnych typów. Jest to obecnie jedna z kluczowych zdolności, której Ukraina potrzebuje i która udowodniła swoją efektywność w wojnie na Ukrainie. Oprócz donacji, istotnym elementem będzie zaangażowanie przemysłu państw koalicji w produkcję dronów na potrzeby ukraińskie z wykorzystaniem utworzonego funduszu finansującego zakupy i dostawy dronów dla Ukrainy. Koalicję dronową tworzą: Australia, Kanada, Dania, Estonia, Niemcy, Włochy, Łotwa, Niderlandy, Nowa Zelandia, Polska, Szwecja, Wielka Brytania i Ukraina. Państwami wiodącymi są Łotwa i Wielka Brytania Podczas szczytu NATO w Waszyngtonie kwestie związane ze wsparciem Ukrainy, jak zaznaczył na konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, należą do tematów kluczowych. Oczekuję, iż członkowie Sojuszu podejmą ważne decyzje w sprawie dalszego zwiększania wsparcia dla Ukrainy, wzmacniania odstraszania i obrony NATO oraz pogłębiania partnerstwa z partnerami w regionie Indo-Pacyfiku – mówił na konferencji przed rozpoczęciem szczytu NATO sekretarz generalny.

Podczas szczytu NATO w Waszyngtonie Polska przystąpiła do koalicji dronowej10.07.2024 Wraz z 12 ministrami podpisałem na szczycie NATO w Waszyngtonie memorandum, które dotyczy działań koalicji dronowej wspierającej Ukrainę, w której uczestniczy także nasz kraj. Skoncentrujemy się na dostarczaniu armii ukraińskiej dronów różnych typów. To obecnie jedna z kluczowych zdolności, której Ukraina pilnie potrzebuje – powiedział wicepremier W. Kosiniak – Kamysz po podpisaniu memorandum w sprawie koalicji dronowej.

Source: Government of Poland in Polish