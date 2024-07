10.07.2024 Działalność Grupy Komunikacyjnej na rzecz Ukrainy w Warszawie

Spotkanie było okazją do koordynacji już podjętych wspólnych działań oraz ustalenia dalszych priorytetowych przedsięwzięć w zakresie skutecznego przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji wymierzonej w Ukrainę. Wśród tematów znalazły się kwestie dotyczące wzmacniania odporności społecznej na dezinformację, a także opracowania wspólnych działań komunikacyjnych zwłaszcza w krajach Afryki i Ameryce Łacińskiej. Połączone możliwości grupy pozwolą na skuteczniejsze dotarcie z prawdą o wojnie i jej skutkach do opinii publicznej w tych krajach. Inicjatywa UCG zrzesza państwa partnerskie i organizacje międzynarodowe (m.in. Czechy, Estonię, Finlandię, Francję, Kanadę, Litwę, Łotwę, Niemcy, Polskę, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwecję, Ukrainę, Wielką Brytanię, Włochy, NATO i Europejską Służbę Działań Zewnętrznych). Grupa rozpoczęła swoją działalność 10 czerwca br. w Warszawie. Walka z dezinformacją jest również jednym z celów podpisanego 8 lipca polsko-ukraińskiego porozumienia o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Source: Government of Poland in Polish