Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока

Во Владивостоке Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл заседание президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. В повестку вошли вопросы поддержки инвестиционных проектов и коррекция планов социального развития центров экономического роста в ДФО.

«Сегодня на очередном заседании президиума рассмотрим пять вопросов. Первый – по инвестпроектам, которые предлагается финансировать за счёт средств государственной корпорации развития “ВЭБ.РФ„. Второй вопрос – предложение правительства Приморского края по созданию парка “Минный городок„ во Владивостоке. Проект предполагает благоустройство уже существующей зоны отдыха и строительство нового парка развлечений. Третий вопрос – изменения в распределении лимитов квартир по субъектам в рамках программы “Доступное арендное жильё„. Могу только повторить, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации всего должно быть построено и передано в пользование гражданам не менее 10 тыс. квартир. На сегодняшний день АО “ДОМ.РФ„ уже подписаны договоры на строительство (приобретение) 7,5 тыс. квартир в девяти регионах ДФО. Некоторые средства были сэкономлены в рамках строительства. Четвёртый вопрос – изменения, вносимые Хабаровским краем в планы социального развития центра экономического роста в части создания инфраструктуры территории опережающего развития. И последнее – реализация инвестиционного проекта по строительству морского порта Суходол в Приморье», – открыл заседание Юрий Трутнев.

Ряд инвестиционных проектов признаны приоритетными для предоставления льготного финансирования по линии Минвостокразвития России со стороны государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». Поддержку получат проекты, реализуемые в рамках программы «Дальневосточная концессия»: модернизация уличного освещения в Чите и Биробиджане, проекты по развитию туристической инфраструктуры на острове Русский и в Петропавловске-Камчатском.

«Будем продолжать концентрировать механизм дальневосточной концессии на выполнение мастер-планов реновации дальневосточных городов, одобренных Президентом, и стремиться, чтобы каждый такой проект имел максимальное количество выгодоприобретателей именно из числа жителей и способствовал увеличению турпотока», – заявил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Признаны приоритетными новые инвестиционные проекты мастер-планов общим объёмом более 40 млрд рублей. Это важный шаг, означающий, что в ближайшее время льготное финансирование “ВЭБ.РФ„ получат инициативы, направленные на создание нового облика городов сразу в нескольких регионах Дальнего Востока», – уточнил заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Артём Довлатов.

Рассматривалось предложение правительства Приморского края по развитию и эксплуатации парка «Минный городок» во Владивостоке на основе концессионного соглашения. «Сам парк планируется восстановить. Это предложение города, края. Они считают, что это необходимо жителям. Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики это предложение смотрело. Они тоже подтверждают. Это будет самый большой парк во Владивостоке», – отметил Юрий Трутнев.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, со стороны жителей существует запрос на новые благоустроенные места отдыха, общественные пространства, где можно интересно провести время, погулять с детьми на свежем воздухе. «“Минный городок„ одно из таких мест, но требуется его благоустройство. Как именно должен будет выглядеть новый парк, администрация Владивостока определяла на основе мнений местных жителей и с учётом современных критериев создания парков», – доложил он.

Стоимость проекта составит порядка 6,5 млрд рублей, в том числе бюджетное финансирование – 3,6 млрд рублей. По словам Алексея Чекункова, проект будет реализован через механизм дальневосточной концессии. «Парк “Минный городок„ – долгосрочный проект, и механизм участия федерального бюджета через дальневосточную концессию делает его возможным», – отметил он.

Реконструкция парка входит в мастер-план Владивостокской агломерации. Концепция парка была разработана с участием общественности. Команда городских архитекторов совместно с дирекцией общественных пространств Владивостока собирала предложения от горожан и провела аналитическое исследование территории с учётом её истории и природного ландшафта. Планируется отреставрировать исторические сооружения, сделать из них музеи и современные центры, благоустроить пруды и общественные зоны с лужайками и фонтаном, обустроить видовую, спортивную и детскую площадки, скейт-парк, фуд-корт, экологические маршруты, а также на территории парка «Минный городок» разместить парк аттракционов.

«Важно, что и видение, и образы того, каким должен быть парк, заложены именно жителями Владивостока. Более 11 тысяч человек приняли участие в таких опросах. Сейчас многие идеи, первоначально заложенные в эту концепцию, обретут свои черты и будут реализованы в этом проекте. А значит, город получит желаемое общественное пространство, которое придётся по душе многим», – считает глава Владивостока Константин Шестаков.

На заседании обсуждалось развитие программы «Доступное арендное жильё в Дальневосточном федеральном округе». Программа по созданию арендного жилья реализуется в рамках выполнения поручения главы государства, данного по итогам Восточного экономического форума, и включена в перечень стратегических инициатив Правительства. В рамках программы при участии «ДОМ.РФ» планируется построить не менее 10 тыс. новых арендных квартир для студентов, молодых специалистов, а также иных категорий граждан, которые будут определены субъектами, входящими в ДФО. Правительством страны на эти цели выделено 87 млрд рублей. Арендная плата будет доступной за счёт субсидирования ставок из федерального и региональных бюджетов. Для граждан она составит примерно 1/4 от среднерыночного уровня.

Основные параметры программы и лимиты распределения квартир по субъектам были утверждены на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока в июле 2023 года. В апреле 2024 года по решению президиума лимиты были скорректированы и перераспределены с учётом заявок отдельных регионов, что позволило ускорить финансирование строительства проектов.

На сегодняшний день «ДОМ.РФ» подписаны договоры на строительство 7,5 тыс. квартир, в том числе, в частности, на 100% освоены лимиты в Сахалинской области и Хабаровском крае. В трёх дальневосточных регионах первые квартиры с отделкой, мебелью и бытовой техникой, готовые к проживанию, уже переданы гражданам. Это 42 квартиры в Приморском крае (ЖК «Айвазовский» во Владивостоке), 40 квартир в Чукотском автономном округе (ЖК «Ягодный» в Анадыре) и 24 квартиры в Якутии (микрорайон Марха в Якутске).

В рамках прошедшего заседания обсудили выделение дополнительных лимитов для дальневосточных регионов на 900 квартир из прогнозируемой экономии средств, выделенных на программу. Также правительство ЕАО заявило об изменении объёма предложений от застройщика и строительстве 233 арендных квартир.

В целом по дальневосточным регионам в рамках программы «Доступное арендное жильё» будет распределён лимит на 1162 квартиры. На заседании дополнительно выделено 400 квартир Сахалинской области (всего – 1721) и 262 – Забайкальскому краю (в общей сложности – 1089). Лимиты перераспределены с учётом наличия в указанных регионах проектов жилищного строительства, в рамках которых разрешения на строительство должны быть получены не позднее 1 сентября 2024 года в целях ускорения сроков заселения готовых арендных квартир.

«Программа создания доступного арендного фонда на Дальнем Востоке – механизм с множественным социально-экономическим эффектом. Её успешная реализация поможет удержать молодых специалистов в городах Дальнего Востока. Это хорошо и для регионов, и для бизнеса, это потянет за собой развитие инфраструктуры для жилищного строительства и благоустройство, скажется на демографии. На данный момент по программе одобрены проекты в 10 регионах ДФО, это почти 8 тыс. квартир общей площадью около 350 тыс. кв. м. Финансирование идёт стабильно, все вопросы, касающиеся выделения средств, решаются оперативно», – сообщил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

Рассмотрено изменение в план социального развития центров экономического роста Хабаровского края в части инфраструктуры ТОР. Дополнительные средства по программе «Дальневосточный квартал» без изменения общего объёма финансирования Хабаровскому краю выделены на вынос реки Чёрной в коллектор.

Обсуждалась реализация проекта по строительству нового специализированного порта на дальневосточном побережье России для обеспечения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий (ООО «Морской порт Суходол»). В связи с чрезвычайной ситуацией, произошедшей в августе прошлого года, были увеличены сроки реализации проекта.

Подводя итоги заседания, Юрий Трутнев подчеркнул, что и дальше поддержку будут получать проекты, направленные на улучшение качества жизни дальневосточников, а также те инвесторы, которые готовы вкладывать силы и средства в развитие Дальнего Востока.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI