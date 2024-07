Юрий Трутнев: Восточный экономический форум – рабочая площадка, где принимаются новые решения, которые должны способствовать развитию Дальнего Востока

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл во Владивостоке совещание по подготовке Восточного экономического форума – 2024. Обсуждались организационные вопросы и ход подготовки форума.

«Осталось менее двух месяцев до начала IX Восточного экономического форума, значение которого для макрорегиона трудно переоценить. Миллионные инвестиции пришли на Дальний Восток благодаря форуму. Ежегодно на ВЭФ приезжают тысячи людей из десятков стран мира. Вектор внешнеэкономических отношений России повёрнут на Восток, а форум проводится в самом его центре, в сердце Азиатско-Тихоокеанского региона. Это предъявляет к нашей работе особые требования», – открыл совещание Юрий Трутнев.

Заместитель директора фонда «Росконгресс», директор Восточного экономического форума Игорь Павлов доложил, что в целом подготовка ведётся в штатном режиме в соответствии с ключевыми датами, утверждёнными оргкомитетом. В стартовый день форума состоится День сокола. Пригласительная кампания идёт активно, поступают подтверждения со стороны участников.

О подготовке Приморского края и города Владивостока к ВЭФ рассказали губернатор региона Олег Кожемяко и глава столицы Приморья Константин Шестаков, в том числе о ремонте гостевого маршрута, благоустройстве набережной ДВФУ, проведении культурно-спортивных мероприятий, медицинском обеспечении форума. В рамках содержания улично-дорожной сети устранены повреждения проезжей части, организовано дорожное движение на основном и запасном маршрутах, заключаются контракты по восстановлению покрытия мостового перехода через бухту Золотой Рог и тоннельного перехода в районе кольца фуникулёра, по замене повреждённых леерных ограждений. Идёт благоустройство города. Проводится активная санитарная очистка его от мусора, обрезка зелёных насаждений, высадка цветников. С начала летнего сезона в городе высажено более 500 деревьев и 1,3 тыс. кустарников, до начала форума дополнительно будет высажено 2 тыс. зелёных насаждений. Произведена формовка свыше 100 тыс. кустарников. Ведутся работы по прочистке ливневой канализации.

О подготовке кампуса и территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) доложил ректор вуза Борис Коробец.

«Восточный экономический форум – знаковое событие для ДВФУ. Для университета это возможность принять одно из важнейших международных событий, заявить о себе как о центре науки и образования в АТР, показать гостям форума комфортную среду, созданную в нашей стране для молодёжи», – сказал он.

Подготовка кампуса ДВФУ к проведению ВЭФ идёт в плановом режиме: завершаются работы по благоустройству территории, а также ремонтные работы в учебных, административных и гостиничных корпусах. «К началу форума будет отремонтировано почти 1,2 тыс. гостиничных номеров. Важно, что все эти инвестиции работают на создание комфортной среды для проживания наших студентов и сотрудников. ДВФУ известен уникальным кампусом на берегу Тихого океана, а ежегодное его обновление позволяет нашему студенческому городку оставаться в числе лучших», – уточнил ректор ДВФУ.

В рамках культурной программы ВЭФ-2024 предусмотрены концертные и выставочные мероприятия, насыщенная репертуарная афиша Приморской сцены Мариинского театра, джазовые вечера в Нагорном парке, участие творческих коллективов и отдельных исполнителей на «Улице Дальнего Востока». Так, на главной сцене выставки состоится концерт Тихоокеанского симфонического оркестра с участием оркестровых музыкантов и артистов хора из КНР. В павильоне Приморского края предусмотрены ежедневные дневная и вечерняя программы, представленные в морской стилистике. Также регион в этом году впервые организует работу «Рыбного рынка» на «Улице Дальнего Востока» – мобильные точки питания с дегустацией рыбной продукции дальневосточных компаний.

В спортивной программе запланированы легкоатлетический забег «Мы бережём», Неделя ГТО, международные соревнования по гребному спорту, шахматный турнир, Кубок России по водно-моторному спорту. В этом году в третий раз состоится международная Владивостокская регата, которая сменит локацию с бухты Новик на центр приморской столицы. Участие примут экипажи из Китая, Северной Кореи и России. Финишной линией для яхт станет Русский мост. Парк «Минный городок» станет площадкой для соревнований по конному спорту. Кубок ВЭФ в дисциплине «конкур» разыграют более 100 спортсменов из дальневосточных регионов.

Организуется подготовка волонтёров. В настоящий момент их в Приморье зарегистрировано свыше 2,5 тысячи, в том числе около тысячи – из других регионов. Проведены общетеоретическое обучение и экзамены на базе ДВФУ, инструктаж по вопросам санитарно-эпидемиологического характера. На сайте фонда «Росконгресс» проводится онлайн-обучение, по результатам которого волонтёры сдают тестирование на усвоение материала.

«К форуму мы готовимся, как всегда, очень тщательно. Общий настрой такой же, как перед любым Восточным экономическим форумом: мы будем общими усилиями стараться сделать так, чтобы он оставался местом, где принимаются новые решения, которые будут способствовать развитию нашего Дальнего Востока. Каждый, кто готовит ВЭФ, должен ответить на вопрос, как сделать форум лучше, интереснее, содержательнее», – подвёл итоги Юрий Трутнев.

В VIII Восточном экономическом форуме приняли участие более 7 тысяч человек из 62 стран мира и территорий. В рамках форума прошло более 100 сессий основной деловой программы. Самые многочисленные делегации направили Китай, Индия, Мьянма, Филиппины, Лаос, Монголия. На полях форума подписано 373 соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей.

