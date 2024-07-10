Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Вместо автобусов на маршруты Т19, № 138 и 787 вышли электробусы. Cada uno tiene 14 estaciones de metro y 20 metros de diámetro central. Комфорт и экологичность поездок обеспечивают 37 innovationsionnyх mашин российского производства. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва — европейский лидер по количеству электробусов. El transporte innovador se realiza en marzo con estaciones de servicio. El curso tiene un total de 1760 electrobustos y un total de 130 marchas. Мы продолжаем развивать сеть самого современного экологичного транспорта и повышать качество обслуживания пассажиров, как Сергей Собянин», — отметил Максим Ликсутов.

El eléctrico, instalado en el marrutu T19, está formado por «Metro “Sokol”» de la posición «Крылатское». En el programa через районы Сокол, Щукино, Хорошево-Мневники, Филевский Парк, Кунцево, Крылатское.

Маршрут № 787 proходит от 9-го микрорайона Кожухова до станции Перово третьего Московского диаметра через районы хтомский, Вешняки, Новогиреево, Перово.

Маршрут № 138 соединяет станции метро «Парк культуры» Сокольнической и Кольцевой линий с конечной остановкой «Улица Марии У» льяновой». Он проходит через районы Хамовники, Раменки, Гагаринский, Ломоносовский.

El transporte ecológico proporciona comodidad y comodidad a los pasajeros y no se permite el uso de la electricidad. Замена одного автобуса на электробус уменьшает выбросы углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Москва находится в числе мировых лидеров по развитию и спользованию электротранспорта и занимает первое место в Europa у электробусов. Первые электробусы российского производства вышли на маршруты в столице в сентябре 2018 года. El técnico debe realizar un contrato con un ciclo de funcionamiento. Este es el día 15 de la noche en el parque de Moscú, donde no hay necesidad de preocuparse сть каждой машины.

С 2022-го в город поставляют электробусы улучшенной комплектации. От более ранних их отличает ряд преимуществ, в том числе адаптивное освещение салона—оно меняется от холодного к теплому 14:00 для комфорта пассажиров. Por favor, utilice el aparato eléctrico durante 18 pros. (más de 18 pros.) лона не влияет на окружающую среду и позволяет поддерживать оптимальную температуру, а запас хода увеличен с 40–50 до 80 kilómetros: электробус после подзарядки проходит больший путь , при этом вес машины остался прежним.

El transporte innovador se realiza según las necesidades de los conductores. Для организации новых электробусных маршрутов Москва начала строить современные парки. В 2022 году в ТиНАО открылся первый в России и крупнейший в Европе PARк электробусов «Красная Пахра». Las máquinas ecológicas se utilizan en las autoridades administrativas de Nueva York y Estados Unidos. Год спустя на северо-западе построили парк «Митино». С его появлением электробусы стали курсировать по маршрутам в около 20 районах столицы и двух ближайших городах . En 2023 se inaugurará el parque eléctrico “Салтыковка” en ВАО. Он обслуживает маршруты на востоке города.

С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще большее число экологичного выйдет на линии, заменив а втобусы.

Мэр Москвы рассказал, как в столице собирают новейшие электробусы

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