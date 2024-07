Финансовые новости: Стейблкойны: как на них смотрят регуляторы разных стран

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В России, как и во всем мире, в настоящее время обсуждается экономическая и правовая природа стейблкойнов, а также подходы к их регулированию. Банк России проанализировал международные тенденции в сфере стейблкойнов в своем аналитическом докладе.

Появление стейблкойнов изначально было ответом на чрезмерную волатильность криптовалют и возросшую потребность в более устойчивом платежном средстве в криптоиндустрии. Как правило, стейблкойны привязаны к денежной единице, однако они могут быть привязаны и к другим активам (золоту, иным биржевым товарам, криптовалютам и так далее) или их корзине. В настоящее время сформировался широкий спектр вариаций стейблкойнов, которые могут иметь сходство с различными финансовыми инструментами и даже комбинировать их отдельные элементы. В мире отношение к стейблкойнам продолжает формироваться, пока нет общего определения и единых подходов к их регулированию. Международные организации и национальные регуляторы активно изучают это явление, чтобы выработать свою позицию, балансируя между возможностями и рисками. Анализ текущей ситуации показывает, что практически нигде в мире стейблкойны не признаются законным средством платежа, поскольку они не так универсальны, как национальная валюта. Но они могут рассматриваться в качестве объекта инвестирования, а также использоваться в трансграничных расчетах. Если говорить о регулировании, то большинство стран склоняется к тому, чтобы при его разработке исходить из принципа «одинаковая деятельность — одинаковые риски — одинаковое регулирование». На практике это может быть как отдельное законодательство, так и применение уже существующих норм. Некоторые стейблкойны напоминают цифровые права или цифровые валюты. Учитывая, что в России активно развивается регулирование этих активов, можно рассматривать возможность его применения к стейблкойнам. Этот вопрос требует всестороннего обсуждения. Банк России заинтересован в комментариях читателей по этой теме, в том числе по предложенным в аналитическом докладе вопросам. Фото на превью: Phongphan / Shutterstock / Fotodom

