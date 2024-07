Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Участники проекта «Московское долголетие» круглый год занимаются спортом, самообразованием и творчеством, а в этот летний сезон для них подготовили еще много интересного.

Так, горожане «серебряного» возраста могут изучать животных и растения в Московском зоопарке, посещать творческие мастерские и «Зарядки долголетия» с известными спортсменами, исследовать столицу на экскурсиях и даже заниматься греблей на сапах и каяках. А недавно сводный хор «Московского долголетия» начал серию мастер-классов по профессиональному вокалу для всех желающих.

Как раскрыть свой талант, научиться правильно дышать, точно попадать в ноты и держаться на сцене — в репортаже mos.ru.

Выступают в «Зарядье» и снимаются в клипах

Стены в теплых бежевых тонах, зеркала во весь рост и занавес цвета фуксии — на сцене одного из залов центра московского долголетия (ЦМД) «Северный» по-летнему нарядные мужчины и женщины «серебряного» возраста репетируют знакомый многим хит. «Мир не прост, совсем не прост», — душевно поют они, повторяя при этом танцевальные движения за хореографом, который вместе с хормейстером стоит перед сценой. Мужчины в белых рубашках и черных брюках иногда подглядывают в папки с текстом. Женщины в летящих юбках и длинных цветных сарафанах знают слова наизусть.

«Стоп! Пауза, — делает небольшой перерыв в репетиции хормейстер Ольга Голубева и начинает разбор допущенных ошибок. — В этом месте нужно петь выше и протяжнее». Движением руки она показывает, насколько высоким должен быть звук. Хор повторяет песню — и на этот раз без замечаний. Закончив репетицию, вокалисты спешат в гримерную — переодеться к мастер-классу и концерту.

Основанный в 2022 году сводный хор «Московского долголетия» быстро стал одним из самых популярных коллективов проекта. Сегодня в нем профессионально занимаются вокалом более 500 человек. Хор выступает на городских фестивалях и таких престижных площадках, как парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники» и Музей Победы, участвует в съемках клипов, фильмов и мюзиклов.

«Это только маленькая часть нашего сводного хора. Занятия проходят в 10 группах в разных районах Москвы. Таким образом, участники хора могут посещать по две и даже по три площадки в день, выбирая, куда удобнее добираться. Сегодня мы приехали в район Северный, чтобы дать возможность всем желающим услышать наших вокалистов и попробовать себя в пении. А кто захочет — сможет к нам присоединиться», — говорит Ольга Голубева перед тем, как скрыться в гримерной.

Участники проекта «Московское долголетие» прошли курс по развитию лидерских навыковЛучшие места столицы и звездные тренеры: более трех тысяч москвичей старшего поколения посетили «Зарядки долголетия» в июне

Петь о Москве и России

Не проходит и 15 минут, как хористы спешат на сцену в парадных костюмах. На всех белый верх и черный низ, женщины надели украшения, а мужчины — галстуки-бабочки. Несмотря на то что сегодня здесь нет новичков, перед любым выступлением участники «Московского долголетия» заметно волнуются.

«Я окончила музыкальную школу по классу фортепиано, пела и мечтала стать балериной, но в итоге посвятила жизнь науке. Проект “Московское долголетие” подарил мне возможность вернуться к творчеству, занятия в сводном хоре я посещаю каждый день. У нас очень много талантливых людей, для некоторых хор стал едва ли не смыслом жизни. Когда мы поем, забываем про все недуги и неприятности», — делится участница сводного хора проекта «Московское долголетие» Евгения Дмитриева.

Ради репетиций в сводном хоре некоторые его участники готовы преодолевать любые трудности и расстояния. Так, Людмила Алексеева каждую неделю приезжает на занятия в центр Москвы из Коммунарки. Женщина присоединилась к хористам недавно, но уже искренне полюбила вокальный проект.

«Я узнала о сводном хоре от знакомой, которая тоже в нем занимается, и решила попробовать. Давно хотела петь, но до “Московского долголетия” у меня не было такой возможности. Здесь преподаватели дают новые и ценные знания, а наш хормейстер Ольга Голубева научит петь каждого», — смеется Людмила Алексеева, которая из богатого хорового репертуара больше всего любит песни о России и ее столице.

Первым делом — техника

Песнями о Москве и России открывается концерт в «Северном». Зрители пришли без опозданий и заранее заняли места. После третьей композиции начинается мастер-класс для гостей.

«Самое главное для вокалиста — это дыхание. Давайте попробуем вместе: поворот направо — вдох, налево — выдох», — Ольга Голубева демонстрирует залу элементы из дыхательной гимнастики Александры Стрельниковой. Оперная певица однажды разработала эту методику для восстановления голоса и улучшения тембра у артистов, но техника стала очень популярной и сегодня применяется в оздоровительных целях.

«Объемный звук рождается в гортани. Попробуйте опустить гортань, будто зеваете, или представьте, что проглатываете шарик», — продолжает хормейстер. Зрители быстро схватывают новую технику и декламируют отрывок из стихотворения Михаила Лермонтова «Парус».

«Элементы, которые я показала на мастер-классе, — это, наверное, три процента от того, что мы делаем с вокалистами на каждой репетиции. В сводном хоре преподают профессиональные хормейстеры, которые работают с лучшими коллективами Москвы и России. Они занимаются постановкой дыхания, обучают приемам и технике хорового пения, показывают, как правильно извлекать гласные звуки, и знакомят с основами сольфеджио. Недавно у нас появились хореографы, которые учат правильно двигаться и держаться на сцене», — рассказывает Ольга Голубева.

Занятия по гребле на сапах и каяках впервые пройдут в рамках проекта «Московское долголетие»

Лучше, чем «Солнце Монако»

Атмосфера в сводном хоре не только творческая, но и по-родственному теплая. Участники проекта находят новых друзей, а некоторые даже создают семьи. Так, Сергей Иванов ради вокала оставил остальные увлечения и теперь поет не только в сводном, но и еще в пяти хорах проекта «Московское долголетие». А Михаил Бондаренко благодаря пению познакомился со своей будущей женой Любовью Скопиновой.

«Я увидел, как она выступает на сцене, и тоже захотел петь. Теперь мы вместе занимаемся в большом хоре, ходим на репетиции не меньше трех раз в неделю. Творчество заменяет нам грядки на даче. Здесь хорошие преподаватели, талантливые люди и очень богатый репертуар. Мы исполняем не только народные или советские песни, но и современные. Например, в прошлом году в “Зарядье” пели “Солнце Монако” популярной российской артистки», — с гордостью рассказывает Михаил Бондаренко.

Сейчас сводный хор «Московского долголетия» участвует в съемках двух клипов, видеопоздравления и фильма, а также готовит концертную программу к празднованию Дня города. По словам Ольги Голубевой, научиться петь можно в любом возрасте и с любым уровнем. Для этого достаточно желания и готовности регулярно посещать занятия.

«Наши вокалисты обычно ходят к нескольким хормейстерам, кроме того, я записываю аудиопартии, чтобы они могли учить их дома. Пение еще и положительно влияет на здоровье. Оно укрепляет голос и общее состояние организма, участники проекта даже перестают болеть», — уверяет хормейстер.

Следующие мастер-классы сводного хора «Московского долголетия» пройдут 13 июля в ЦМД «Измайлово» на 9-й Парковой улице и 21 августа в ЦМД «Проспект Вернадского» на улице Лобачевского. Встречи начнутся в 16:00. Присоединиться к сводному хору могут все желающие горожане старшего поколения. Для этого нужно обратиться в любой центр московского долголетия.

Сводный хор «Московского долголетия» проведет серию летних мастер-классовШкола моделей «Московского долголетия» приглашает на новый сезон обученияИппотерапия и пилотирование самолета: в проекте «Московское долголетие» открыты уникальные направления

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI