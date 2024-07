Сотрудники центров госуслуг проводят онлайн-консультации по вопросам подтверждения документов об образовании

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сотрудники центров «Мои документы» теперь проводят онлайн-консультации по вопросам подтверждения документов об образовании, квалификации, ученых степенях и ученых званиях. Для ее получения нужно записаться на удобное время на портале mos.ru. При этом сама услуга подтверждения таких документов оказывается исключительно по предварительной записи на портале mos.ru. Ее оказывают во флагманских офисах «Мои документы». При себе необходимо иметь паспорт и документ, на который планируется проставить апостиль.

Онлайн-консультации пользуются популярностью среди горожан. Сегодня можно оперативно задать вопросы более чем о 200 услугах, доступных в центрах «Мои документы», в том числе узнать о порядке оформления свидетельства о рождении, пенсии, регистрации недвижимости, регистрации по месту жительства или пребывания, перерасчета жилищно-коммунальных услуг (если расчет начислений за ЖКУ осуществляется через центры госуслуг), загранпаспорта, ИНН, полиса ОМС, региональной социальной доплаты к пенсии, отдельных социальных выплат семьям с детьми и о других услугах.

В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что с начала 2024 года в сервисе «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате» появилось несколько новых тем для онлайн-консультаций с сотрудниками центров «Мои документы». Помимо вопросов по апостилированию документов об образовании, горожане также могут получить разъяснения по услугам, связанным с опекой и попечительством, а также с оплатой ЖКУ.

Чтобы воспользоваться онлайн-помощью, нужно в каталоге услуг на портале mos.ru перейти в раздел «Документы», выбрать строку «Запись на консультацию и личный прием в онлайн‑формате», а затем — «Запись на онлайн‑консультацию к специалисту центра госуслуг или ведомства». Здесь можно выбрать цель записи, а также удобные дату и время видеовстречи. Ссылка с приглашением придет в личный кабинет и на адрес электронной почты. Продолжительность одной консультации — до 20 минут.

Столичные центры «Мои документы» предоставляют более 300 государственных услуг. 99 процентов из них можно получить в любом офисе без привязки к месту регистрации. Центры госуслуг открыты в каждом районе столицы и работают по удобному графику: без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы — с 10:00 до 22:00.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.

