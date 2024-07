Руководство ГУУ договорилось о реализации образовательных проектов с уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москва Татьяной Минеевой

Source: MIL-OSI Russian Language News

10 июля 2024 года в Государственном университете управления прошла встреча руководства вуза в лице ректора Владимира Строева, проректора Дмитрия Брюханова и проректора Марии Карелиной с уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москва Татьяной Минеевой.

Перед встречей гостье провели экскурсию по Медиацентру ГУУ, возможностями которого она была крайне впечатлена, чем и поделилась с ректором в начале разговора.

Татьяна Вадимовна рассказала, что хочет реализовать на базе ГУУ два современных образовательных проекта. Один в формате интервью с известными бизнесменами и руководителями крупных компаний. Другой в формате курса ДПО для предпринимателей, который представит собой ряд видеолекций от лучших преподавателей Москвы. В ГУУ очень подходящий под эти цели набор направлений обучения, заметила правозащитник.

Владимир Строев согласился, что это так. Первый управленческий позиционирует себя в том числе и как предпринимательский вуз. Мария Карелина сообщила, что у нас уже реализуются программы ДПО для крупных бизнес-партнёров и университет готов предоставить их под проект гостьи. Дмитрий Брюханов отметил, что преподаватели ГУУ ведут 11 предпринимательских классов в различных школах Москвы – вуз может подключить их к работе.

Кроме того, Владимир Витальевич рассказал о сотрудничестве с Министерством экономического развития в деле организации Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес» и пригласил Татьяна Вадимовну принять участие в этом проекте.

Подводя итоги встречи Татьяна Минеева сообщила, что впечатлена высоким уровнем Государственного университета управления и готова начать совместную работу над проектами. Стороны договорились обменяться конкретными техническими деталями, дополнительными предложениями и оформить юридические документы.

На прощание Татьяна Минеева подарила Владимиру Строеву свою книгу «Как дружить с государством?» и ещё раз выразила удовольствие удачным визитом.

