«РН-Ванкор» в летнюю навигацию доставит рекордный объем грузов на объекты «Восток Ойл»

«РН-Ванкор» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти»), приступил к доставке грузов по реке Енисей и Северному морскому пути на производственные объекты, расположенные на север Красноярского края. В период летней навигации планируется доставить рекордный объем грузов – порядка 1,5 млн тонн материалов и оборудования.

Для перевозки из портов Мурманска, Архангельска, Красноярска, Лесосибирска и Дудинки, а также из портов рек Обь‑Иртышского бассейна будет привлечено 326 единиц флота.

Нефтяники для приема грузов на Таймыре планируют задействовать 14 причалов и 5 производственных баз – «Бухта Север», «Таналау», «Караул», «Точино», «Воронцово», порт Дудинки, а также терминалы «Чайка», «Диксон» и «Северная звезда» в Енисейском заливе Карского моря и базы Ванкорского и Сузунского месторождений, расположенные на реке Большая Хета.

Причальные сооружения подготовлены для выгрузки грузов ‑ проведены работы по берегоукреплению, подготовке складских площадей, а также все необходимые экологические мероприятия. Разгрузочные работы будут осуществляться в круглосуточном режиме в связи с коротким периодом «высокой воды» на реке Большая Хета.

Номенклатура завозимых грузов включает металлоконструкции, оборудование, кабельно-проводниковую и трубную продукцию, вагон-дома, цемент и другие материалы для строительства объектов проекта «Восток Ойл» и поддержания действующей инфраструктуры на месторождениях Ванкорского кластера.

В текущем строительном сезоне продолжатся опытно-промышленная разработка Пайяхского, Ичемминского и Байкаловского месторождений, строительство объектов системы внешнего транспорта, в том числе нефтепровода «Ванкор – Пайяха – Бухта Север», объектов энергообеспечения, логистической инфраструктуры, работы по возведению гидротехнических сооружений, берегоукреплению, расширению береговой и причальной инфраструктуры, строительство нефтеналивного причала на терминале «Порт Бухта Север».

Справка: «РН-Ванкор», дочернее предприятие НК «Роснефть», является оператором по освоению месторождений Ванкорского и Пайяхского кластеров, которые входят в проект «Восток Ойл». «Восток Ойл» – крупнейший инвестиционный проект в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой 6,5 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, на которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

10 июля 2024 г

