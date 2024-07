Путешествие для гурманов и прогулка по ВДНХ: Russpass подготовил гастрономические маршруты по фестивалю «Вкусы России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сервис Russpass подготовил три гастрономических маршрута по фестивалю «Вкусы России», с помощью которых можно познакомиться с региональными брендами на территории ВДНХ. «Вкусы России» стал частью масштабного фестиваля «Лето в Москве» и продлится до 14 июля.

Все прогулки начинаются у главного входа ВДНХ, где проходят основные мероприятия фестиваля. На ярмарке можно купить томское кедровое молоко, крымское масло из виноградных косточек, югорские дикоросы, чувашский шартан, варенье из суздальского огурца, пермский чайный квас. В ресторанном дворике царит дух российского застолья: здесь подают коми-пермяцкие посикунчики, кологривский гусь-бургер, якутский сугудай из омуля, лепешки с камчатским папоротником, дагестанские кебабы из баранины. А еще проходят вкусные гастрономические мастер-классы и выступают коллективы из разных регионов страны.

После знакомства с фестивалем «Вкусами России» предлагается изучить окрестности, следуя одному из трех вариантов.

«Новые вкусы и впечатления: маршрут для всей семьи» — это возможность увидеть вблизи настоящий символ Москвы — 540-метровую Останкинскую телебашню. Кроме того, жителям и гостям города предлагают пройтись по двухсотлетней Шереметьевской дубраве, познакомиться с обитателями «Москвариума» и помедитировать в Главном ботаническом саду Российской академии наук. Маршрут подойдет в том числе и родителям с детьми.

Во второй маршрут «“Вкусы России”: путешествие для гурманов, не выезжая из Москвы» входит посещение нового фуд-холла «Дом российской кухни», дегустационного центра российского виноделия «Главвино», ресторана «Оттепель» в реконструированном павильоне «Шелководство», «Рыбацкой деревни», где можно порыбачить и попробовать собственный улов, Спецбуфет особого назначения в Музее гаража особого назначения ФСО России и «Городская ферма» на ВДНХ в скандинавском стиле.

Третий маршрут — «Вперед — навстречу достижениям! Пробуйте, гуляйте, открывайте» — посвящен успехам советской пищевой промышленности. Маршрут идет от арки главного входа ВДНХ к Мичуринскому саду с ароматными яблонями, грушами, сливами, вишнями, виноградом. Участники узнают самое интересное о хлебопекарной промышленности у павильона № 28, где сегодня работает эколого-просветительский центр «Пчеловодство», а у павильона № 44 «Кролиководство» — о развитии этой отрасли животноводства в СССР.

Пользователи Russpass могут не только изучить интерактивные карты — функции сервиса позволяют добавить понравившиеся места в личный кабинет и сформировать свою программу. Кроме того, к гастрономическим маршрутам даются рекомендации по отелям, наиболее близким к площадкам фестиваля.

Столичный Комитет по туризму формирует устойчивый образ столицы как одного из главных туристических направлений России. Круглый год в столице проходят мероприятия, которые объединяют жителей и гостей города. Зимой и летом они могут погрузиться в другую эпоху на исторических площадках фестиваля «Усадьбы Москвы», приобщиться к чайным московским традициям или попробовать завтрак в одном из сотен ресторанов — участников проекта.

Сервис Russpass начал работу в 2020 году. За три года он вырос в полноценную экосистему. Благодаря сервису легко спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу, подобрать экскурсии. Узнать все о путешествиях по России поможет интернет-издание «Russpass-журнал». С июня 2023 года для представителей туристической отрасли работает портал «Russpass. Бизнес».

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с Департаментом информационных технологий.

