Проекты Москвы получили национальную премию «Приоритет: Цифра — 2024»

Proyectos históricos con premios nacionales de premios «Приоритет: Цифра — 2024». Наградами отметили экспозицию к 30-летию Рунета на ВДНХ and проект «AR-технологии: воссозданные объекты в мобильном ложении “Узнай Москву”». Об этом сообщила Наталья Сергунина , заместитель Мэра Москвы.