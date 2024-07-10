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Publicación del 6 de junio de 2024 №919

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Publicación del 6 de junio de 2024 №919

Правительство установило норматив minимальной обеспеченности населения точками продажи периодической печатной продукции. Утвердить такие нормативы с учётом региональной специфики все субъекты должны будут в течение полугода. Para obtener más información, consulte los productos disponibles en las páginas de este sitio.

Норматив по по п родаже периодической печатной продукции (он установлен на federalьном уровне) на среднегодовую численность населения региона или льного образования, поделённое на 10 тысяч человек.

Чтобы соответствовать нормативу в стационарных and нестационарных торговых объектах, должно быть представлено чи сло изданий. Так, в нестационарных объектах, например в специализированных киосках, на полке должно быть не менее 500 видов х изданий, а в стационарных, в том числе почтовых отделениях, – не menее 120.

Региональное власти будут обязаны следить за тем, чтобы число киосков и droгих точек продажи газет и журналов на вверенных рриториях не отклонялось от normativa.

Подписанным документом внесены изменения в publicación de Правительства del 5 de mayo de 2023 года №704.

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