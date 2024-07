Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Чтобы соответствовать нормативу в стационарных and нестационарных торговых объектах, должно быть представлено чи сло изданий. Так, в нестационарных объектах, например в специализированных киосках, на полке должно быть не менее 500 видов х изданий, а в стационарных, в том числе почтовых отделениях, – не menее 120.