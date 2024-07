Политех на выставке ИННОПРОМ-2024: день третий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ продолжается. В Екатеринбурге сотни компаний из 24 регионов России и 11 стран представили такие отрасли как энергетика, металлургия, промышленная автоматизация, машиностроение, IТ, фармацевтика и многие другие. 60 стран уже проявили высокий интерес к российским разработкам. Это программное обеспечение, новые материалы, цифровые платформы, промышленные роботы и автоматизированные линии. Как всегда, внимание посетителей и специалистов вызвал стенд Политеха, единственного университета на выставке с собственной экспозицией.

В третий день одной из важных тем деловой программы выставки ИННОПРОМ стало обсуждение государственной политики и направлений развития в сфере стандартизации. Этой теме была посвящена сессия «Стандартизация как базис технологической независимости». На ней проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков выступил с докладом по теме «Цифровая сертификация и национальный стандарт ГОСТ Р 57700.37–2021 „Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения“ как инструмент обеспечения технологического лидерства».

Алексей Иванович напомнил, что нормативный документ разработан специалистами Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» совместно с представителями ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики». Национальный стандарт утверждён Росстандартом 16 сентября 2021 года и действует в России с 1 января 2022 года.

Важным этапом и подтверждением значимости национального стандарта стало его включение в перечень взаимно признаваемых российских и китайских стандартов. Экспертной отраслью выступило гражданское авиастроение. Что касается дальнейшего развития стандартизации в области цифровых двойников, то в ближайшее время планируется разработка ГОСТ РВ или военного дополнения к национальному стандарту ГОСТ Р 57700.37–2021. Кроме того, ведётся работа по созданию национального стандарта, посвященного “цифровой сертификации” ,— подчеркнул Алексей Боровков.

О важности «цифровой сертификации» в достижении технологического лидерства страны в области беспилотной авиации Алексей Иванович рассказал в ходе сессии «Беспилотная авиация — стратегия развития новой отрасли». Он проиллюстрировал возможности разработки цифровых двойников БПЛА и проведения «цифровой сертификации» на Цифровой платформе CML-Bench® — уникальной российской разработке, сфокусированной на обеспечении проектирования и производства в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в различных отраслях и на новых рынках.

Отвечая вызовам времени и стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации, в 2023 году цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench® была дополнена цифровой платформой проектирования БПЛА CML-Bench®.DRONE и цифровой платформой сертификации БПЛА CML-Bench®.UAV ,— отметил Алексей Боровков и рассказал о разработке, преимуществах и потенциале семейства электрических беспилотных летательных аппаратов «Снегирь».

Сессия «Инжиниринг как основа для построения систем комплексных технологических решений в промышленности» с участием технологических лидеров промышленности, представителей федеральных органов исполнительной власти России и научно-технического сообщества также состоялась в ходе деловой программы ИННОПРОМ и была посвящена возможностям технологии цифровых двойников и области их применения, аддитивным технологиям в инжиниринге и реверс-инжиниринге, а также опыту сотрудничества предприятий и инжиниринговых центров на базе вузов. В ходе мероприятия Алексей Боровков подробно рассказал о прорывных проектах Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ в интересах индустриальных партнеров и цифровом инжиниринге высокотехнологичных изделий.

Лучшие практики ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» в области подготовки инженерных кадров, реализации программ дополнительного профессионального образования и рекордного выполнения прорывных НИОКР в интересах индустриальных партнеров представил заместитель руководителя ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Олег Рождественский в рамках семинара «Лучшие практики Передовых инженерных школ. Опыт первых лет реализации». Участники мероприятия — представители Передовых инженерных школ, вузов, не вошедших в состав одноименного проекта, и индустриальных партнеров — также обсудили возможности формирования системы партнерств передовых инженерных школ.

Политехнический университет Петра Великого один из немногих участников выставки, кто в своей экспозиции уделяет большое внимание истории инженерного дела. ИННОПРОМ — это, прежде всего, инновации, что-то новое в науке и технике, уникальные разработки. Поэтому СПбПУ стремится через призму истории показать ту непрерывную связь поколений, которые генерировали и воплощали прорывные идеи своего времени. В этом году на стенде Политеха можно увидеть легендарный телевизор КВН-49.

«Это первый массовый телевизор в СССР, который выпускался в различных модификациях с 1949 до 1960 года. В тяжёлые послевоенные годы его можно было купить в обычном магазине, что тогда считалось чем-то невероятным, — рассказал об особом экспонате директор Музея истории СПбПУ Валерий Климов. —Группу разработчиков возглавил выпускник Политехнического института Кенигсон Владимир Константинович. Первая буква его фамилии К стала началом названия „легенды“. Потом шла В — это Варшавский Натан Менделевич, выпускник 1936 года ЛЭТИ им. В. И. Ленина и Н — Николаевский Игорь Александрович, выпускник 1941 года ЛПИ им. М. И. Калинина. А 49, это 1949 год — начало массового выпуска телевизоров в СССР. Так что в этом году мы отмечаем юбилей — 75 лет. Производство шло со скрипом, первая партия (несколько тысяч аппаратов) не отличалась особой надёжностью, главным образом из-за плохого качества пайки. Шутники расшифровывали КВН как: „Купил. Включил. Не работает“. Телевизор как большая редкость зачастую становился единственным развлечением в коммунальных квартирах. Люди собирались у него, что увидеть новые программы и трансляции. Особой популярностью пользовалась передача, которая называлась „Вечер веселых вопросов“. Потом она стала знаменитым „Клубом веселых и находчивых“ или КВН».

Телевизор мог принимать три существовавших ТВ канала, с частотами несущих видеосигналов 49,75 МГц, 59,25 МГц и 77,25 МГц. Тип приёмника — одноканальный приёмник прямого усиления, промежуточная частота канала звукового сопровождения получается в результате биений несущих частот изображения и звука. В 1949 году аппарат стоил 1200 руб., затем цена снизилась до 900 (при средней зарплате ведущего инженера 600 руб.). В разных модификациях выпустили почти более двух миллионов аппаратов. На тот момент КВН-49 стал инновационным продуктом своей эпохи и по-настоящему народной маркой.

ИННОПРОМ-2024 побил рекорд по площади экспозиции. Впервые организаторы задействовали все четыре павильона «Екатеринбург-Экспо». Их общая площадь — 50 тысяч квадратных метров. Всего в выставке приняли участие около 600 компаний и организаций, среди которых был и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

