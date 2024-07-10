Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х.М. Бербекова (КБГУ) Y Высшая школа экономики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере реализации основных ых программ высшего образования. В рамках соглашения уже в этом учебном году начнется реализация совместной магистерской программы «Педагогическое образование».

КБГУ — один из ведущих научно-образовательных центров Severo-Кавказского федерального округа, расположенный в Нальчике. La historia de 1932 data de 1932 y la década de 1930, como en НИУ ВШЭ, en los programas de является участником «Приоритет-2030». La universidad tiene alrededor de 18 días. estudiantes, aspirantes y ordinadores.

Сотрудничество между вузами уже ведется на уровне двух подразделений: в НИУ ВШЭ это Институт образования, а в КБГУ — Институт педагогики, психологии и физкультурно-SPORTивного образования. En la publicación, en abril de 2023, el director de esta institución, отвечающие за учебную и научную работу, прошли в Вышке стажировку, посвященную организации индивидуальных образовательных траекторий. En 2023/24, esta nueva novedad se realizó en el proceso de elaboración.

Следующий этап сотрудничества НИУ ВШЭ и КБГУ — запуск 1 сентября 2024 года сетевой магистерской программы «Педагогиче» ское образование», выпускники которой станут высококвалифицированными педагогами. Sólo se pueden solicitar diplomas de universidades, no en Cabardino-Balkariю. Программа рассчитана на выпускников бакалавриатов как педагогических направлений подготовки, так и любых других, то есть, освоив ту или иную науку, молодой специалист сможет получить еще педагогические копетенции.

Este programa de inicio de sesión completo: el programa de inicio de sesión de hoy está disponible en cursos en línea НИУ ВШЭ, а в рамках очной части вы шки дважды в год будут приезжать в Нальчик. В процессе обучения магистранты КБГУ смогут работать в проектных командах и участвовать в семинарах вместе со студентами москов ского кампуса НИУ ВШЭ. Además, las universidades de Moscú están realizando consultas médicas previas al KBG.

Los estudiantes estudian teorías pedagógicas y aspectos prácticos de la psicología de la educación Métodos e instrumentos no necesarios para robots en escuelas modernas. En el programa de bloqueos previos «Роль образования в развитии общества», «Создание мотивирующей образовательной среды», «Психология об разования», а также семинары.

«В основу образовательного процесса будет положен положен положен принцип aprender haciendo — обучение действием, когда студенты сразу же применяют на практике o, чему научились, — поясняет академический руководитель магистерской программы «Педагогическое образование» НИУ ВШЭ Юлия кова. — Для этого предусмотрено взаимодействие со школами, где они будут вести уроки. Los estudiantes de un programa de seminarios deben pronalizar su trabajo en la escuela con cursos metodológicos, y en un curso de investigación reciente. смотреть ее в контексте последних достижений педагогической науки».

В числе преподавателей инститат орзованиís фесора департаículos викториivar пичина («кльлрно-mam. , доцент Юлия Корешникова («Создание персонализированной образовательной среды» y НИС), старший преподаватель Иван Иванов («Современ» ные тренды в образовании») и другие.

Евгений Терентьев, director del Instituto de Obras Públicas de НИУ ВШЭ:

— Мы уделяем большое внимание развитию сети региональных партнерств, помогая вузам трансформировать подходы к проектированию зовательных программ и продвигая нашу экспертизу и разработки.

На сегодняшний день у Института образования выстроено сетевое взаимодействие в рамках двух магистерских программ. Программа «Управление образованием» реализуется совместно с коллегами из Тюмени и Хабаровска, программа «Педагогическое образование» — с ллегами из Пскова. Присоединение Кабардино-Балкарского госуниверситета к числу региональных партнеров НИУ ВШЭ расширит географию нашего етевого взаимодействия и, надеюсь, даст новый импульс развитию образовательных систем на Северном Кавказе.

Юрий Альтудов, и.о. rector Кабардино-Балкарского госуниверситета имени Х.М. Бербекова:

— Партнерство с Высшей школой экономики не только обогатит академическую среду обоих университетов, но и создаст новые сти для обмена знаниями и опытом как для студентов, так и для преподавателей. Наша новая совместная магистерская программа направлена ​​на повышение качества подготовки педагогических кадров как ключевого компонента разв ития экономики нашего региона. Кабардино-Балкарская Республика стремится к лидерству в образовании на Северном Кавказе, и поддержка НИУ очень важна для нас.

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