Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

За первые шесть месяцев 2024-го специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» выполнили 15,4 тысячи заявок. Это превышает показатели прошлого года на 24 процента, сообщили в столичном Департаменте информационных технологий.

Сервис работает на портале mos.ru уже почти три года. Благодаря ему можно подарить вторую жизнь старым, сломанным и ненужным вещам.

«Сортировка бытовых отходов, разумное потребление и вторичная переработка уже стали неотъемлемой частью жизни многих горожан. С помощью сервиса “Вывоз ненужных вещей” они могут за пару минут решить вопросы утилизации устаревшей мебели или сломанной техники — москвичам не нужно думать о том, куда сдать электронику, как вынести пианино или чугунную ванну из квартиры, как избавиться от автомобиля, который уже не используется. Достаточно за пару минут оставить заявку на странице mos.ru и согласовать удобные дату и время. Все заботы по спуску, транспортировке и доставке на перерабатывающие предприятия на себя берут специалисты проверенной компании-партнера. Всего с момента начала работы сервиса в 2021 году было выполнено 69,8 тысячи заявок», — сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов.

По итогам полугодия чаще всего жители столицы сдавали на утилизацию крупную бытовую технику. Так, на переработку отправили пять тысяч стиральных машин, 4,5 тысячи холодильников и более трех тысяч кухонных плит, электрических и газовых. Кроме того, по заявкам москвичей специалисты вывезли шесть автомобилей и 83 пианино.

Преимуществами сервиса являются удобство и простота использования. Он доступен семь дней в неделю для жителей всех округов Москвы, включая ЗелАО и ТиНАО. Если обращение было оставлено до 18:00, забрать вещи могут в тот же день.

Проект позволяет заботиться об экологии: более 85 процентов сдаваемых вещей перерабатывают и используют повторно для выпуска новых полезных предметов. Например, металлы, пластик, стекло и резина применяют в производстве автомобилей, сантехники, мебели, а также в сфере металлопроката. Дерево и ткани превращаются в обивочные и упаковочные материалы.

Сервисом часто пользуются для вывоза оставшейся после ремонта корпусной и мягкой мебели, а также элементов интерьера: деревянных и металлических дверей, оконных рам, стальных и чугунных ванн. В одной заявке может быть неограниченное число предметов, что позволяет избавиться от всего старого, сломанного и ненужного сразу. В среднем процедура выноса и погрузки занимает не более получаса.

Большую часть вещей принимают на утилизацию бесплатно. К ним относятся холодильники, кухонные плиты и духовки, стиральные и посудомоечные машины, чугунные ванны, стальные двери, а также автомобили, мотоциклы и другие предметы из металла. В первом полугодии москвичи сдали 14,2 тысячи подобных предметов. Такие вещи не требуется разбирать или выносить, при необходимости специалисты отключат их от коммуникаций и электросети. Однако встроенную технику нужно демонтировать самостоятельно заранее. Важно учитывать, что перед вывозом газовых кухонных плит необходимо вызвать сертифицированную службу, которая отсоединит устройства от магистрали с соблюдением необходимых требований безопасности.

Шкафы, серванты, диваны, кресла, столы и стулья, мелкую бытовую технику, матрасы и ряд других вещей забирают на платной основе. Стоимость такого вывоза средняя по городу, при этом в нее уже включен демонтаж. По инициативе пользователей к списку принимаемых предметов были добавлены пианино, макулатура, деревянные двери и оконные рамы, электроника. С начала этого года на переработку и утилизацию специалисты забрали более 2,8 тысячи предметов на платной основе. С полным перечнем доступных к вывозу вещей можно ознакомиться на странице сервиса.

Составлять разные заявки на платный и бесплатный вывоз предметов не требуется, весь перечень вещей можно указать в одной. После согласования с оператором и уточнения деталей будет сформирована платежная квитанция. Она будет доступна в разделе «Мои платежи» на mos.ru.

Создание, работу и развитие сервиса «Вывоз ненужных вещей» курируют Департамент информационных технологий города Москвы, столичный Департамент жилищно-коммунального хозяйства и ГКУ «Новые технологии управления». Услуги по вывозу выполняют специализированные организации-партнеры.

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI