Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Присоединиться к проекту могут все желающие возрасте от 18 let с любым уровнем образования, в том числе студенты старших курс ов вузов и недавние выпускники. Для участия нужно заполнить заявку en сайте . Después de que un moderador realice un pedido, cerrará el programa.

Cursos disponibles en la base del portal externo «Russpass. Negocios» . El contenido adaptativo de todo el mundo puede ser compatible con materiales de uso externo, no autorizado оты. Po о окончании м откроется доступ к бирже вакансий, объединяющей 11 направлений (продвижение, туроператоры, турагентства, (ив, отели, рестораны, ИТ-сфера, создание путешествий, объекты показа, delovой turism and транспортные компании).

Proyecto de programa sobre cursos de temas diversos, trabajos en hoteles y restaurantes я и другие. В каждом из направлений слушателей ждут лекции экспертов, а также дополнительные полезные материалы. Para que no vuelva a funcionar, deberá hacerlo durante 30 días.