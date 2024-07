Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Парке Горького 10 июля в 16:00 состоится презентация нового номера журнала «Привет, москвовед!». Она станет одним из событий фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Участники мероприятия узнают, как создавался выпуск, познакомятся с подробностями вошедших в него материалов и смогут стать первыми обладателями номера.

«В разгар летних каникул мы решили порадовать юных горожан новым выпуском журнала “Привет, москвовед!”. Он был создан в прошлом году и быстро полюбился аудитории, поэтому первый выпуск этого года стал для многих по-настоящему долгожданным. Он посвящен литературной Москве, которая не раз вдохновляла поэтов и писателей, и они с удовольствием описывали ее в своих произведениях. Мы надеемся, что благодаря этому выпуску подрастающее поколение не только узнает что-то новое об истории и архитектуре столицы, но и откроет в себе тягу к чтению», — отметил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Читатели узнают о местах в городе, связанных со знаменитыми писателями и поэтами, а также познакомятся с бытолетописцем Москвы Владимиром Гиляровским. В компании символа Мосгорнаследия, Льва-хранителя, они пройдутся вдоль зданий типографий, в которых в былые времена появлялись на свет газеты, журналы и книги. Кроме того, можно будет погрузиться в самую глубину истории, узнав, кем и при каких обстоятельствах придумана печатная книга, пришедшая на смену рукописной.

В новом номере в середине журнала теперь располагается специальный вкладыш, на котором изображены детали макета одного из исторических зданий. Их можно вырезать, склеить и использовать в качестве украшения интерьера. Помимо этого, некоторые здания получится не просто увидеть в самом журнале, но и разглядеть их трехмерные модели с помощью технологий дополненной реальности. Для этого нужно лишь навести камеру смартфона на специальный QR-код. Еще теперь на страницах журнала можно будет увидеть и QR-коды, которые позволят познакомиться с дополнительными материалами по темам статей, возле которых они расположены.

Презентация номера состоится на сцене у народной обсерватории. Для участия нужно зарегистрироваться.

Журнал «Привет, москвовед!» распространяется в рамках культурно-просветительских проектов Мосгорнаследия. На сайте столичного Департамента культурного наследия можно скачать электронную версию журнала бесплатно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI