На участке Лужнецкой набережной с 13 по 15 июля изменится схема движения

С 00:01 13 июля до 12:00 15 июля перекроют движение транспорта на участке Лужнецкой набережной от аллеи Славы до станции метро «Воробьевы горы». Это связано с проведением фестиваля.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки. Более подробная информация — на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

