На улице Гарибальди строят три жилых корпуса для участников программы реновации

В Обручевском районе началось строительство трех жилых корпусов для переселения участников программы реновации. Земельный участок расположен вблизи станции метро «Новые Черемушки». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Многосекционный жилой дом из трех корпусов переменной этажности образует закрытый двор, здания объединит подземная автостоянка. Корпуса возводят в рамках квартальной застройки по адресу: улица Гарибальди, земельный участок № 22 (участок 2.1), на месте четырех расселенных пятиэтажек, жители которых уже переехали в новые квартиры по программе реновации. У жилого комплекса будет хорошая транспортная доступность — всего в пяти минутах ходьбы расположена станция метро “Новые Черемушки”. В настоящее время на площадке ведется разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», — сообщил Рафик Загрутдинов.

При внешней отделке дома используют систему вентилируемого фасада. Его облицуют керамогранитными панелями. На них установят корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

В здании будет 669 квартир: 105 однокомнатных, 484 двухкомнатные и 80 трехкомнатных. У них удобные планировки, которые создавались с учетом современных принципов зонирования. Шесть квартир адаптируют для маломобильных жильцов. Их оборудуют более широкими входными дверями с двумя дверными глазками и специальной сантехникой. Во всех помещениях выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.

В вестибюлях жилой части каждого корпуса сделают комнаты для хранения колясок и велосипедов, кладовые для уборочного инвентаря и зону почтовых ящиков.

В корпусах установят современные грузопассажирские лифты с визуальными и тактильными средствами информации.

Благодаря системе охранного видеонаблюдения будет обеспечен круглосуточный контроль зон въезда на придомовую территорию и лифтов. Помимо этого, новостройку оборудуют пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Входы, пол вестибюлей и лифтовых холлов будут на одном уровне с поверхностью земли, чтобы люди с колясками и маломобильные жильцы могли попасть в подъезд без посторонней помощи. Шероховатая плитка у входа не даст поскользнуться в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят. Здесь оборудуют детскую площадку с резиновым покрытием, зоны для занятий спортом и тихого отдыха с лавочками. Кроме того, специалисты высадят деревья и декоративные кустарники, многолетние цветы, обустроят проезды, пешеходные дорожки, тротуары.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о новостройках и квартирах можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в столице в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последнее время в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год.

Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

