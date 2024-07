Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Hay un total de 669 habitaciones: 105 habitaciones, 484 habitaciones y 80 habitaciones. Si no tiene ningún plan, deberá utilizar otros principios de control vigentes. Шесть квартир адаптируют для маломобильных жильцов. Их оборудуют более широкими входными дверями с двумя дверными глазками и специальной сантехникой. Во всех помещениях выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам programas de renovación .