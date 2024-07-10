Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В Обручевском районе началось строительство трех жилых корпусов для переселения участников programas de renovación. Земельный участок расположен вблизи станции метро «Новые Черемушки». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Многосекционный жилой дом из трех корпусов переменной этажности образует закрытый двор, здания объединит подземная . Корпуса возводят в рамках квартальной застройки по адресу: улица Гарибальди, земельный участок № 22 (участок 2.1), на месте ех расселенных пятиэтажек, жители которых уже переехали в новые квартиры по по программе реновации. У жилого комплекса будет хорошая доступность — всего в пятичутах ходьбы расположена станция метро “Новые Черему” шки”. В настоящее время на площадке ведется разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2025 году», — сообщил Рафик Загрутдинов.

En cualquier casa de huéspedes se utiliza un sistema de ventilación. Его облицуют керамогранитными PANELями. На них установят корзины для кондиционеров. Todos los grupos forman parte de las instalaciones.

Hay un total de 669 habitaciones: 105 habitaciones, 484 habitaciones y 80 habitaciones. Si no tiene ningún plan, deberá utilizar otros principios de control vigentes. Шесть квартир адаптируют для маломобильных жильцов. Их оборудуют более широкими входными дверями с двумя дверными глазками и специальной сантехникой. Во всех помещениях выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам programas de renovación.

В вестибюлях жилой части каждого корпуса сделают комнаты для хранения колясок и велосипедов, кладовые для уборочного и зону почтовых ящиков.

Las listas de reproducción actualizadas con información visual y táctil de la computadora.

Благодаря системе охранного видеонаблюдения будет обеспечен круглосуточный контроль зон въезда на придомовую территорию и fotos. Por lo tanto, nuevas señales y sistemas de mejora y evacuación pueden realizarse de forma nueva.

Входы, пол вестибюлей и лифтовых холлов будут на одном уровне с поверхностью земли, чтобы люди с колясками и е жильцы могли попасть в подъезд без посторонней помощи. Шероховатая плитка у входа не даст поскользнуться в любое время года.

Придомовую территорию благоустроят озеленят. Asegúrese de utilizar este dispositivo con una tarjeta de memoria, zonas de deporte y otros deportes. Además, especialistas en decoración y decoración, muchos artículos, trabajos de construcción, muchos artículos, Artículos.

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Renovaciones del programa утвердили в столице в августе 2017 года. Hay alrededor de millones de mosquitos y una cantidad previa de 5176 casas. Para 2023, hay un período de 59 días y un período de 47 días completo. Moscú — один из лидеров среди регионов по темпам объемам строительства. За последнее время в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения в вода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех millonov до пяти — семи онов квадратных метров в год.Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в москве, можно узнать en una página especializada.

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