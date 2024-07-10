На «Иннопроме» обсудили программу «Приоритет-2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ключевые задачи взаимодействия вузов, регионов и бизнеса в рамках программы «Приоритет-2030» обсудили на «Иннопроме». В панельной дискуссии на стенде Социоцентра приняли участие представители Минобрнауки РФ, руководители промышленных компаний, а также представители университетов, в числе которых проректор НИУ ВШЭ Елена Одоевская.

8 июля в рамках промышленной выставки «Иннопром» на стенде Социоцентра состоялась панельная дискуссия «“Приоритет-2030”: ключевые задачи взаимодействия вузов, региона и отрасли для достижения национальных целей технологического лидерства страны».

Руководитель Социоцентра Андрей Келлер, открывая сессию, рассказал, что вузы «Приоритета-2030» сейчас представлены в 56 регионах, в которых проживает 80% населения страны, в программе впервые участвуют вузы 15 ведомств. «Мы впервые проводим такую масштабную программу пространственного развития нашей системы высшего образования. Поэтому программа является комплексной и масштабной», — сказал он.

По его словам, в сентябре подойдет к концу трехлетний цикл реализации программы, будут подведены итоги и внесены корректировки в соответствии с национальными целями развития страны, зафиксированными указами президента.

Директор Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки РФ Виталий Гришкин считает, что сегодня перед университетами и бизнесом стоят задачи, связанные с вопросами технологического суверенитета и созданием инновационной инфраструктуры. Важную роль играет цифровизация образования, без нее университет уже не может существовать. «Ключевая проблема заключается в том, что вуз, регион и правительство не могут работать вместе. И наша задача, соответственно, сделать так, чтобы университеты, бизнес и органы власти соединились», — подчеркнул он.

Проректор НИУ ВШЭ Елена Одоевская отметила, что «Приоритет-2030» — самая масштабная программа поддержки университетов.