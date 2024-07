Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ключевые задачи взаимодействия вузов, регионов и бизнеса в рамках программы «Приоритет-2030» обсудили на «Иннопроме». В панельной дискуссии на стенде Социоцентра приняли участие представители Минобрнауки РФ, руководители промышленных компаний, а также представители университетов, в числе которых проректор НИУ ВШЭ Елена Одоевская. 8 июля в рамках промышленной выставки «Иннопром» на стенде Социоцентра состоялась панельная дискуссия «“Приоритет-2030”: ключевые задачи взаимодействия вузов, региона и отрасли для достижения национальных целей технологического лидерства страны». Руководитель Социоцентра Андрей Келлер, открывая сессию, рассказал, что вузы «Приоритета-2030» сейчас представлены в 56 регионах, в которых проживает 80% населения страны, в программе впервые участвуют вузы 15 ведомств. «Мы впервые проводим такую масштабную программу пространственного развития нашей системы высшего образования. Поэтому программа является комплексной и масштабной», — сказал он. По его словам, в сентябре подойдет к концу трехлетний цикл реализации программы, будут подведены итоги и внесены корректировки в соответствии с национальными целями развития страны, зафиксированными указами президента. Директор Департамента координации деятельности образовательных организаций Минобрнауки РФ Виталий Гришкин считает, что сегодня перед университетами и бизнесом стоят задачи, связанные с вопросами технологического суверенитета и созданием инновационной инфраструктуры. Важную роль играет цифровизация образования, без нее университет уже не может существовать. «Ключевая проблема заключается в том, что вуз, регион и правительство не могут работать вместе. И наша задача, соответственно, сделать так, чтобы университеты, бизнес и органы власти соединились», — подчеркнул он. Проректор НИУ ВШЭ Елена Одоевская отметила, что «Приоритет-2030» — самая масштабная программа поддержки университетов.

«Мы в целом видим, как растут инвестиции в высшую школу. Их конвертация в экономический рост — задача как раз самих университетов, которую мы решаем вместе с регионами и нашими бизнес-партнерами. Цифровые технологии — возможность повысить отдачу от инвестиций, преодолеть предел производительности труда, — говорит она. — Мы в Вышке понимаем это и еще с 2017 года внедрили в программы обязательное освоение цифровых компетенций для всех студентов в зависимости от выбранной программы. Именно имплементация цифровых компетенций в основные образовательные программы позволяет повысить конкурентоспособность наших выпускников». В программе «Приоритет-2030» на цифровых кафедрах большинство университетов дают такие компетенции в форме дополнительного образования, что в условиях насыщенности основных программ создает риски для качества подготовки кадров, полагает проректор ВШЭ. «Минобрнауки и Минцифры поддержали инициативу Вышки реализовать подготовку через обязательные ИТ-модули, что позволяет нам вносить существенный вклад в достижение целевых значений показателей национальных проектов», — подчеркнула Елена Одоевская. Подводя итоги сессии, участники сошлись в том, что необходимо создавать условия для совместной работы университетов и компаний-партнеров, где региональные власти будут не только источником финансирования, но и важным связующим звеном, объединяющим образовательный и промышленный секторы для реализации задач, связанных как с технологическим суверенитетом, так и с национальными целями страны. Подробнее о сессии можно прочитать на сайте Социоцентра.

«Иннопром» — промышленная выставка, международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году она проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Главная тема «Иннопрома-2024» — «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». На площади свыше 50 тыс. кв. м представлены экспозиции более 900 компаний из 60 стран по таким отраслям, как машиностроение, энергетика и металлургия, промышленная автоматизация и ИТ, фармацевтический и медицинский комплексы. Страна-партнер этого года — Объединенные Арабские Эмираты.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI