Начался прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Начался прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Он пройдет на Манежной площади и объединит 40 ресторанов, кафе, баров и бистро, которые представят свои авторские блюда и поборются за ценные призы. Заявки принимаются до 26 июля.

Принять участие в состязании могут предприниматели со всей России. Каждый из конкурсантов должен представить оригинальное блюдо, приготовленное исключительно из российских продуктов, стоимостью не более 300 рублей и весом не менее 150 граммов. Затем с 6 августа участникам предстоит провести на сцене фестивальной площадки по два кулинарных мастер-класса, во время которых они расскажут об уникальности своих блюд и покажут, как их готовить.

Членами жюри выступят посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», а также известные московские рестораторы. Победителей определят до 8 сентября. Их наградят в День города Москвы.

Подать заявку на участие можно на сайте цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет c 1 августа по 8 сентября более чем на 30 площадках по всему городу. Гости смогут посетить культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, которые расскажут о развитии города: его технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании. Кроме этого, на Манежной площади в рамках форума-фестиваля можно будет познакомиться с кулинарной культурой России. Там пройдут батлы шеф-поваров московских ресторанов и стритфуд-чемпионат.

Подробнее о форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

