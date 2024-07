Москвичи предложат идеи для развития музеев, парков и театров — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Платформа «Город идей» и столичный Департамент культуры открыли масштабный проект в формате медиаплатформы «Город обсуждает стандарты культурного досуга». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

До 21 июля москвичи могут предложить свои идеи в рамках семи направлений. Это музейная и выставочная деятельность, спектакли и концерты, киноискусство, парки, цифровые технологии в культуре, библиотечные сервисы, а также творческое развитие.

«Кроме того, в рамках медиаплатформы жители обсудят планы по созданию стандарта московской культурной жизни, поделятся впечатлениями о городских мероприятиях, спектаклях и концертах, а также посмотрят фоторепортажи и видео с прошедших событий в сфере культуры», — написал Мэр Москвы.

Идеи горожан, которые получат наибольшую поддержку, будут опубликованы на платформе проекта, где жители смогут наблюдать за их реализацией.

