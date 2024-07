Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 4 по 7 июля студенты Политеха, поющие в хоре «Полигимния», дали три концерта на Кавказе. Да, политехники ездят не только на научные симпозиумы, но и на гастроли — защищают честь СПбПУ не только в науке, но и в искусстве.

Поющие политехники приняли участие в фестивале «Манифест любви», организованном Северо-Кавказской филармонией, и дали два больших концерта с симфоническим оркестром. 5 июля в Ессентуках и 6 июля в Кисловодске студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в составе сводного хора профессионалов, с солистами и оркестром филармонии исполнили грандиозную кантату «Кармина Бурана» Карла Орфа. 7 июля в мемориальном музее-усадьбе художника Н. А. Ярошенко в Кисловодске с концертом выступил женский состав «Полигимнии».

Вдохновителем масштабного выступления и кавказских гастролей стал руководитель и дирижер Академического хора Московского метрополитена Борис Тараканов, с которым Политех дружит хорами.

«Невероятно приятно сотрудничать с политехниками! — говорит Борис Тараканов. — Из состава сводного хора, безусловно, выделялся хор „Полигимния“, придавая общему звучанию особый, фирменный, петербургский колорит».

Для большинства участников «Полигимнии» это был первый опыт работы с большим симфоническим оркестром, очень волнующий и почётный.

Между репетициями и концертами ребята успели познакомиться с городами и горами, ну и, понятно, напиться целебной минеральной воды.

«Уровень творческих коллективов в Политехе очень высокий. Понимая это и осознавая ценность для воспитательного процесса участия студентов в фестивалях, конкурсах, концертах, руководство СПбПУ поддерживает сотрудничество не только с вузами, но и с культурными институциями, — отметил руководитель Дирекции культурных программ и молодёжного творчества Борис Кондин. — Всё это не только оставляет незабываемые впечатления в годы студенчества, но и даёт мотивацию к дальнейшему обучению, творчеству, саморазвитию».

