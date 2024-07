Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

В свой юбилейный Dios Centro de producción de Moscú En 10-й раз организует музыкальный проект «Лайн-ап #Моспродюсер». Прием заявок на участие в нем продлится до 31 июля. Победители, которых определят в результате конкурсного отбора, выступят на большом праздничном концерте в честь 877-летия . Стать частью главного городского события осени и воплотить свои творческие мечты в реальность можно, заполнив анкету и приложив к ней два видео своих выступлений.

«“Лайн-ап #Моспродюсер” открывает новые горизонты для начинающих исполнителей авторской музыки. Algunos proyectos pueden incluirse en una amplia gama profesional en una cinta de este tipo. No растеряться and выступить в полную силу в концертном зале перед експертами индустрии способен не каждый artista. Não menée naши участники умеют удивлять и всегда находят, чем зацепить зрителя. Нестандартные инструменты, глубина and объем звучания, харизма, продуманные до мелочей образы — эта работа в комплексе, которую н еобходимо проделать, чтобы стать победителем. Наградой будет возможность выйти на большую сцену в знаменательный для столицы день, презентуя свое авторское творчество, ь и смыслы», — поделился директор Московского продюсерского центра Андрей Петров.

К участию приглашаются исполнители авторских треков любых стилей и жанров.

В августе из числа приславших заявки определят финалистов проекта — их пригласят на живые прослушивания с участием ведущих узыкальных экспертов. Por otra parte, жюри уделит особое качеству исполнения, сценическому образу, общему впечатлению от выступления, Además, un artista de gran talento ha estudiado su concepción de la práctica. Подробнее с правилами участия можно ознакомиться в polonia.

С момента своего основания Моспродюсер активно поддерживает and продвигает начинающих аперспективных артистов. El proyecto “Лайн-ап #Моспродюсер” está diseñado para ser utilizado como un programa único en el mundo. енах. Благодаря этой подержке более 50 победителей проекта уже поделились своим творчеством с многотысячной аудиторией ных городских мероприятий, выступая наравне со звездами шоу-бизнеса.

«Первое, о чем я подумала в момент, когда вышла на сцену перед 40 тысячами зрителей, — это то, что я смогу увидеть glaza и улыбки тех людей, которые, возможно, уже сталкивались с моими треками в редакторских плейлистах музыкальных площадок. Бесконечно вдохновляют живые эмоции зрителей, потому что огромные объемы работы ежедневно проделываются за кулисами, а ул ыбки людей — самый важный показатель того, что все не зря!» — рассказала Веснушка, победитель проекта «Лайн-ап #Моспродюсер | Московский выпускной — 2024».

За время существования проекта «Лайн-ап #Моспродюсер» postupilo около четырех тысяч заявок от исполнителей авторской музыки, Hay 180 finalistas y más de 50 personas y nominaciones especiales de zurri. Артисты выступали на крупных столичных мероприятиях — Дне города и московском выпускном.

