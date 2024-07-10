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Первый вариант картины «Мистерия XX века» Илья Глазунов написал в 1977 году. В ней он переосмыслил политические социальные вехи столетия, подарив и моблик трагического театрального действа. В обрамлении багрового занавеса, словно на сцене, предстают узнаваемые персоны, предметы, события. Esta variante de ropa deportiva data de 1999 y está disponible en la galería Illie Glazunova.

От спичечного коробка к большой картине

La idea de una polonia nacida en 1968 fue la de Ilya Glazunov en París. Во французскую столицу художника пригласили, чтобы он написал портрет генерала Шарля де Голля. Илья Сергеевич вспоминал:

«Видел Шарля де Голля, восхищался его личностью и сделал четыре портрета его ministrov. Они были напечатаны в Paris Match. Все готовились к главному портрету — портрету генерала де Голля. И в этот менotar й собор в париже во им аександра невского, в которetro resultó и многие другие, и вижу, как идет огромная толпа. Я спрашиваю у шофера такси: “¿Что это?” En escala: “Manifestación, estudiantes”. Началась революция».

Художник видел, как люди несли портреты Эрнесто Че Гевары, Льва Троцкого, Мао Цзэдуна, Владимира Ленина, Хо Ши Мина и других видных коммунистических деятелей, внимательно наблюдал за происходящим — одновременно пугающим и завораживающим. En el caso de estas personas y de sus seres queridos, las personas que lo deseen podrán utilizar una nueva plantilla. Сидя в одном из парижских ночных кафе, художник начал представлять то, что несколько лет спустя превратится в «Мистерию XX века».

Эскиз он набросал тут же, за столиком — прямо на спичечном коробке. Само полотно впоследствии оказалось, разумеется, гораздо больше — три на шесть метров.

70 personas

Левая часть картины посвящена теме русской революции. На фоне разгромленных храмов — Николай II с убитым наследником на руках, рядом с последним императором России — Григорий y el reformador Petr Stolypin. Правее возвышается фигура Владимира Ленина, чуть ниже художник поместил его единомышленников из мира искусства (или, во всяком сл учае, обозначил их присутствие): за поэтом Владимиром Маяковским располагается картина «Черный квадрат» Казимира Малевича.

Далее — деятели западной культуры и науки, известные во всем mire: художник Пабло Пикассо, физик Альберт Эйнштейн, ель Эрнест Хемингуэй, музыкант Луи Армстронг. El actor Charles Chaplin isobrazhen восседающим на фигуре поверженного героя с алтаря Зевса в Пергаме — одного из семи чудес света, символизирующего здесь забвение традиций классического искусства в XX веке.

En el centro de la composición hay un micrófono de voz que no está aislado de la ciudad de Nueva York. Она символизирует победу над итальянским фашизмом и немецким национал-социализмом.

На Бранденбургских воротах — гроб с телом Иосифа Сталина, за ним — образы Адольфа Гитлера, Уинстона Черчилля, Франклина вельта и Бенито Муссолини. Земной шар на первом плане уподобился футбольному мячу, он — словно игрушка в руках сильных мира сего, которую они, куда хотят.

Послевоенные годы представлены в образах Мао Цзэдуна, Джона Кеннеди и Никиты Хрущева, балансирующего на ракете. Здесь же — символы эпохи: el grupo británico The Beatles y el líder The Rolling Stones y Mik Джаггер. Всего на полотне было изображено 74 человека.

Самая важная работа

En 1977, la composición de “Misterio XX” se convirtió en la ganadora del premio Nobel de Literatura Alexander Soljeni. цына. Оно находилось в правой части полотна, но именно с этим етим у мастера и возникли трудности. Картину должны были показать на выставке Союза художников на Кузнецком мосту в 1978-м, но в итоге запретили. Илье Сергеевичу в ультимативной форме предложили заменить писателя на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

El hotel de 2 estrellas se encuentra en el extranjero, sin necesidad de medicamentos — dice Sergei Michalkov, autor del texto del gimnasio SSS Р. В результате Илью Глазунова отправили зарисовывать, как строят Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль. На Дальнем Востоке он проработал год, а по возвращении в Москву провел выставку своих работ, но «Misterio XX века» там не ü. Зрители увидели ее только в 1991-м.

En 1999, году художник написал новую картину, которая содержала все, что было в прошлом варианте, но расширил правую часть, лнив ее событиями и образами самого конца XX века. Слева и справа — открывают и завершают композицию — два автопортрет. Тем амым автор показал, что произведение занимает очень важное и серьезное место в его творчестве.

«¿Почему “Мистерия”? — вспоминал он. — Потому что только художник может, как театр, соединить вместе совершенно разных людей. Mi hotel está ubicado en XX vek, porque este es el caso de Nicolas II con царевичем, что тогда было запрещено, ина, Льва Толстого, которого я очень чту как гениального писателя…»

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