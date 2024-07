Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В регионах страны продолжается реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры с участием финансовой поддержки за счёт средств федерального бюджета. В том числе в первом полугодии 2024 года в 14 регионах обновили и построили 98,5 км сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Модернизация коммунальной инфраструктуры, от которой зависит комфорт жизни россиян, – одно из приоритетных направлений работы стройкомплекса страны. Уже есть результаты, но ещё многое предстоит сделать. По поручению Президента завершаем разработку комплексной программы модернизации ЖКХ до 2030 года, в которую войдут все реализуемые и запланированные механизмы, а также внебюджетные источники. В том числе в 2023 году стартовала программа, по которой регионам предоставляется поддержка из федерального бюджета. По ней с января по июнь текущего года в 14 регионах модернизировали 98,5 км сетей. Благодаря этому улучшилось качество коммунальных услуг примерно для 136 тысяч человек», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

По словам вице-премьера, наибольший объём работы в первом полугодии выполнили в Свердловской области – в регионе обновили и построили 22,3 км инженерных сетей. Благодаря этому качественными коммунальными услугами обеспечили 123 тысячи человек. На втором месте – Республика Татарстан, где модернизировали 19,7 км сетей, что улучшило качество жизни 4,2 тысячи человек. На третьем месте – Пермский край, где обновили 12,8 км сетей, в результате 1,6 тысячи жителей региона получили бесперебойные коммунальные услуги.

«Только за апрель – июнь текущего года в регионах страны ввели 84,1 км инженерных сетей, что повысило качество предоставляемых ЖКУ для 134,5 тысячи россиян. Сейчас ведутся основные работы, особенно это касается сферы теплоснабжения, ведь большое число объектов должны сдать уже к началу отопительного периода. В целом темпы и объёмы работ по модернизации будут только возрастать. В майском указе Президента о национальных целях развития России чётко обозначена задача, что к 2030 году качество коммунальных услуг должно улучшиться для 20 миллионов человек, и мы должны её выполнить», – сказал первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Оператором программы модернизации коммунальной инфраструктуры, стартовавшей в прошлом году, выступает Фонд развития территорий. Она реализуется в 65 регионах.

«Всего на сегодняшний день по этой программе ввели более 660 км коммунальных сетей, а также три котельные и канализационные очистные сооружения. В результате улучшилось качество жизни почти 600 тысяч россиян. План на этот год – обновить порядка 1 тыс. км сетей и 36 объектов. Также в регионах продолжается работа по модернизации ЖКХ в рамках других механизмов, оператором которых выступает фонд, – предоставление льготных займов за счёт средств ФНБ, инфраструктурные и специальные казначейские кредиты», – сказал генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI