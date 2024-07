Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Михаил Падалко, выпускник ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»:Получение диплома вызвало много эмоций. С одной стороны, это радость, что все трудности остались позади. А наша образовательная программа Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» очень непростая: это бессонные ночи, ная работа над лабораторными заданиями, объёмные задачи по расчётам. С другой стороны, есть чувство волнения от того, что ощущаешь себя в свободном плавании and уже нужно самостоятельно прокладывать се бе профессиональный путь. Я уверен, что смогу сделать правильный выбор, и благодарен преподавателям and наставникам, которые мне получить ную и очень востребованную сегодня профессию инженера.

Pavel Живетьев, выпускник ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»:Мне было довольно тревожно поступать в ПИШ Политеха. Ощущал ответственность, был некоторый страх перед новыми спытаниями, которые меня здесь ждут. No hay ningún programa de adaptación o de adaptación que se realice en el proceso de adaptación y en el sitio web ПИШ с отличием. Получил массу новых знаний, получил замечательную работу благодаря обучению здесь. И, конечно, в памяти останется множество весёлых моментов на занятиях и вне них. ¡Budu скучать по всему этому!

Ректор СПбПУ Андрей Рудской подчеркнул, что выпускники ПИШ СПбПУ — это не просто инженеры, а пециалисты с уникальн ым набором компетенций для решения актуальных наукоёмких задач индустриальных партнёров. Андрей Иванович напомнил, что накануне состоялась встреча Presidenta de Rusia, Vladimir Putin, con el ministro de Asuntos Exteriores y con el gobierno de Valeriem Falkovym, en el gobierno federal. ьному проекту «Передовые инженерные школы». На встрече Валерий Фальков назвал выпускников ПИШ «интелектуальным инженерным спецназом» — este término es de 10 let en Po литехе применяют к выпускникам Института передовых производственных технологий и Передовой инженерной школы как нженерам, способным решать фронтирные инженерные задачи высокотехнологичной индустрии, создавать и применять цифровые гии, строить команды и развивать технологическое предпринимательство.

Для вас открыты все дороги. Сейчас вы находитесь в ситуации самоопределения. Вам придётся принимать ответственные решения самим за себя. Вы можете претендовать на любую карьеру — у вас для этого есть все основания. No es necesario mencionar las características de los usuarios de fondos básicos, así como sus competencias. смены инструментального обеспечения. Poэтому необходимо сохранять способность учиться. Я искренне желаю вам продолжать постоянно осваивать новые знания — от этого будет зависеть и ваш профессиональный рост, — я к выпускникам вице-губернатор.