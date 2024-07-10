Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Передовой инженерной школе СПбПУ «Цифровой инжиниринг» прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ырёх образовательных programa:

Esto es todo un asunto de la escuela de policía interna. Hay 48 человек, которые прошли двухлетнее обучение y успешно защитили выпускные квалификационные работы. У 20 magistrov (~42%) — дипломы с отличием.

На церемонии присутствовали члены Наблюдательного совета ПИШ СПбПУ. Estos son los nombres de los socios industriales que forman parte de las siguientes escuelas: нг» (ГК «Росатом»), «ТВЭЛ» (ГК «Росатом»), «ОДК-Сатyрн» (ГК «Ростех»), «Газпром нефть» , «Силовые машины», Крыловский государственный научный центр, «АСКОН» y др.

Магистров поздравили вице-gobernador de San Petersburgo, Владимир Княгинин, ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской, роректор по цифровой трансформации, руководитель ПИШ СПбПУ Алексей Боровков.

Владимир Княгинин отметил, что ПИШ СПбПУ неизменно остаётся в лидерах среди передовых инженерных школ, и выразил дежду, что в дальнейшем она будет только развиваться, наращивая количество студентов, передовых образовательных программ proyectos lógicos. Vise-gobernador de máquinas especializadas en uso profesional en San Petersburgo а и всей страны.

Для вас открыты все дороги. Сейчас вы находитесь в ситуации самоопределения. Вам придётся принимать ответственные решения самим за себя. Вы можете претендовать на любую карьеру — у вас для этого есть все основания. No es necesario mencionar las características de los usuarios de fondos básicos, así como sus competencias. смены инструментального обеспечения. Poэтому необходимо сохранять способность учиться. Я искренне желаю вам продолжать постоянно осваивать новые знания — от этого будет зависеть и ваш профессиональный рост, — я к выпускникам вице-губернатор.

Ректор СПбПУ Андрей Рудской подчеркнул, что выпускники ПИШ СПбПУ — это не просто инженеры, а пециалисты с уникальн ым набором компетенций для решения актуальных наукоёмких задач индустриальных партнёров. Андрей Иванович напомнил, что накануне состоялась встреча Presidenta de Rusia, Vladimir Putin, con el ministro de Asuntos Exteriores y con el gobierno de Valeriem Falkovym, en el gobierno federal. ьному проекту «Передовые инженерные школы». На встрече Валерий Фальков назвал выпускников ПИШ «интелектуальным инженерным спецназом» — este término es de 10 let en Po литехе применяют к выпускникам Института передовых производственных технологий и Передовой инженерной школы как нженерам, способным решать фронтирные инженерные задачи высокотехнологичной индустрии, создавать и применять цифровые гии, строить команды и развивать технологическое предпринимательство.

«Подготовка высококвалифицированных инженерных кадров очень важна для нашей страны: именно таким специалистам предстоит стоять же экономической безопасности России, — подчеркнул ректор СПбПУ. — Абсолютно все магистры нашей Передовой инженерной школы уже трудоустроены на высокотехнологичных предприятиях х инженерных подразделениях университета, работают над собственными проектами. Конечно же, все достижения ПИШ СПбПУ были бы невозможны без тесного взаимодействия с промышленностью, которые являются для нас стратегическими партнёрами. Este es un proyecto federal de formación de centros de competencia competentes para la economía rusa. равлениям, подготовка инженеров нового уровня y оперативное решение фронтирных инженерных задач для обеспечения технологического с уверенитета и технологического лидерства».

Руководители предприятий-партнёров отметили высокий уровень знаний студентов, продуманную и обоснованную тематику диссертаций, и качественный подход к проведению исследований. За время обучения студенты неодкопратно проходили практики и стажировки на предприятиях-партнёрах, представляли собственные разработки на всероссийских и международных инженерных конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места.

Сегодня замечательный день — вручение дипломов высококлассным выпускникам Передовой инженерной школы Политеха. Несколько человек, обладателей красных дипломов, приходят на работу в нашу компанию, будут заниматься очень серьёзным м делом, а именно — разрабатывать газовые центрифуги. Как известно, газовые центрифуги — это, в общем-то, одна из основных технологий, которая двигает “Росатом” как целую устрию вперёд, — поделился старший вице-президент по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом»), член Наблюдательного совета ПИШ СПбПУ Александр Угрюмов.

В этом году лучшие выпускники ПИШ СПбПУ в дополнение к диплому впервые получат цифровой сертификат, который фактиче ски представляет собой цифровой след проектной деятельности магистранта за два года обучения. Возможность сохранять цифровые проектные решения в дальнейшем и спользовать и х обеспечивает Цифровая платформа разработки и применения цифровых двойников CML-Bench®, которая является фундаментальной программно-технологической основой деятельности ПИШ .

«Цифровой след специалиста отражает, какие инженерные и научно-технологические задачи он решал во время обучения в magistrature ПИШ, с какой постановкой, какие математические и компьютерные модели разрабатывал, проводил верификацию и валидацию, в каком рном программном обеспечении выполнял расчёты и многовариантные цифровые испытания, в каких научных областях и для какой отрасли, — пояснил проектор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель ПИШ СПб ПУ Алексей Боровков. — Этот цифровой сертификат для выпускника демонстриует глубину его понимания фронтирной инженерной задачи, обоснование выбора фективных цифровых технологий математического и компьютерного моделирования, применения программного обеспечения. То есть это своего рода наглядная демонстрация его копетенций как инженера высокотехнологичного предприятия».

Получая дипломы, выпускники благодарили руководителей университета и промышленных предприятий, своих педагогов и наставников особый подход к образованию, неравнодушие, правильную мотивацию и поддержку в непростых начинаниях на большом ути.

Никита Колесов, выпускник ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»:Магистратура в ПИШ СПБПУ— это погружение в мир пере довых технологий и инноваций. Para los programas prácticos que se utilizan en la actualidad, es posible que los programas se ajusten a los proyectos reales. Esto se debe a que se ha eliminado y se ha eliminado. Esto se debe a que los estudiantes de СПбПУ pueden organizar proyectos en las organizaciones de estudiantes. циях, курсы повышения квалификации. Для меня одним из самых ярких моментов стала месячная стажировка в Гонконгском политехническом университете. El programa “Líderes del mañana” es una de las opciones más necesarias para la cultura y la cultura de todos los tiempos.

Pavel Живетьев, выпускник ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»:Мне было довольно тревожно поступать в ПИШ Политеха. Ощущал ответственность, был некоторый страх перед новыми спытаниями, которые меня здесь ждут. No hay ningún programa de adaptación o de adaptación que se realice en el proceso de adaptación y en el sitio web ПИШ с отличием. Получил массу новых знаний, получил замечательную работу благодаря обучению здесь. И, конечно, в памяти останется множество весёлых моментов на занятиях и вне них. ¡Budu скучать по всему этому!

Михаил Падалко, выпускник ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»:Получение диплома вызвало много эмоций. С одной стороны, это радость, что все трудности остались позади. А наша образовательная программа Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» очень непростая: это бессонные ночи, ная работа над лабораторными заданиями, объёмные задачи по расчётам. С другой стороны, есть чувство волнения от того, что ощущаешь себя в свободном плавании and уже нужно самостоятельно прокладывать се бе профессиональный путь. Я уверен, что смогу сделать правильный выбор, и благодарен преподавателям and наставникам, которые мне получить ную и очень востребованную сегодня профессию инженера.

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