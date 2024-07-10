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Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Здание типорафии Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова отреставрируют. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Vladimir Ефимов.

«Объект является памятником архитектуры и входит в ансамбль МГУ. Здесь проведут реставрацию здания типографии. Часть помещений, которая до этого эксплуатировалась не по назначению, приспособят под аудитории для студентов факультета еских исследований, где смогут обучаться 240 человек, а также под кабинеты для преподавателей. Остальные будут использоваться издательским домом университета, который выпускает книги and брошюры по всем представленым в вузе научным направлениям», — рассказал Владимир Ефимов.

Двухэтажное здание 1952 года постройки с двумя одноэтажными пристройками находится в Раменках по адресу: улица Ленинские Го Ya, casa 1, página 15.

«Проектными решениями предусмотрено восстановление istorichеscogo облика здания. Запециалисты раскроют заложенные оконные проемы и отреставрируют деревянные оконные заполнения», — добавил председатель а города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Ivan Щербаков.

Los especialistas en decoración de paredes y arquitectos leñosos, según un fragmento de un programa diferente entov. Кроме того, заменят гидроизоляцию и покрытие кровли, отремонтируют приямки, установят декоративные козырьки над второстепенными лужебными входами.

Внутри здания сделают новые перегородки. А еще отреставрируют потолки, стены и полы, в том числе из метлахской плитки. Прилегающую к зданию территорию озеленят и благоустроят.

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