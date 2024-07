Заседание Правительства (2024 год, №19)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О промышленной политике в Российской Федерации„»

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие определение экспертного совета в качестве органа управления государственным Фондом развития промышленности, а также установление его компетенции и основных принципов формирования.

2. О выделении Минпромторгу России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию».

Проект распоряжения разработан в целях поддержки проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона “О лотереях„»

Проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений, предусматривающих увеличение размера целевых отчислений от лотерей, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и спорта.

4. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок»

Законопроектом предлагается ратифицировать Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок для обеспечения беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков, зарегистрированных на территории одного государства – члена Евразийского экономического союза, к участию в государственных (муниципальных) закупках, проводимых в другом государстве – члене союза.

5. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 1350 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации»

Проект федерального закона направлен на увеличение с 6 до 12 месяцев срока подачи заявки на выдачу патента на изобретение.

6. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О железнодорожном транспорте в Российской Федерации„ и статьи 2 и 81 Федерального закона “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации„»

Законопроект направлен на комплексное регулирование отношений, связанных с эксплуатацией и функционированием высокоскоростного железнодорожного транспорта после этапа строительства и ввода в постоянную эксплуатацию объектов инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта.

7. О направлении Росморречфлоту в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований для предоставления субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс»

Проектом распоряжения предлагается направить средства на обеспечение функционирования паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ.

8. О выделении Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва на указанных территориях

Проект распоряжения предусматривает закупку электрооборудования для формирования аварийного резерва.

9. О выделении Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей на указанных территориях

Проект распоряжения предусматривает закупку специализированной техники, специальной одежды и средств индивидуальной защиты с целью проведения восстановительных работ.

10. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма„ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона разработан в целях реализации положений утверждённой Президентом Российской Федерации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

11. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 24213–1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в части включения в сферу применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма вопросов противодействия финансированию экстремистской деятельности)

Проектом федерального закона предусматривается уточнение наименования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

12. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии на оказание разовой финансовой помощи бюджету города Севастополя на проведение капитального ремонта берегоукрепительных сооружений

Проект распоряжения предусматривает выделение средств на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений, повреждённых в результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением опасных метеорологических явлений в ноябре 2023 года на территории г. Севастополя.

13. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих приём граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения

Проект распоряжения направлен на возмещение понесённых бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на размещение и питание находившихся в пунктах временного размещения и питания граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, вынужденно покинувших жилые помещения.

