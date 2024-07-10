Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона “О промышленной политике в Российской Федера ции „»

Законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие определение экспертного совета в качестве органа управления ственным Фондом развития промышленности, а также установление его копетенции и основных принципов формирования.

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Проект распоряжения разработан в целях поддержки проектов, предусматривающих разработку конструкторской документации ующие изделия, необходимые для отраслей промышленности.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона “О лотереях”»

Проектом федерального закона предусмотрено внесение изменений, предусматривающих увеличение размера целевых отчислений й, в том числе для повышения уровня финансирования мероприятий по развитию физической культуры и sportа.

4. О проекте федерального закона «О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении х (муниципальных) закупок»

Законопроектом предлагается ратифицировать Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (му ниципальных) закупок для обеспечения беспрепятственного доступа потенциальных поставщиков, зарегистрированных на территориом государства – члена Евразийского экономического союза, к участию в государственных (муниципальных) закупках, проводимых в другом государстве – члене союза .

5. о проекте федерального закона «о внении изеículosentar

El proyecto federal de protección del medio ambiente está previsto para 6 o 12 meses de duración de la patente de la empresa.

6. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О железнодорожном транспорте в Российской Федерации” и статьи 2 и 81 Федерального закона “Устав железнодорожного транспорта Российской Федерацим»

Законопроект направлен на комплексное регулирование отношений, связанных с эксплуатацией и функционированием высокоскоростного жного транспорта после этапа строительства and ввода в постоянную эксплуатацию объектов инфрастуктуры высокоскоростного жного transporte.

7. О направлении Росморречфлоту в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований для я субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский and конструкторский испытательных шин, приборов и средств измерения масс»

Проектом распоряжения предлагается направить средства на обеспечение функционирования паромного сообщения между морскими портами чь и Кавказ.

8. О выделении Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных й на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, апорожской области и Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва на указанных территориях

El proyecto de configuración previo a la instalación de una reserva eléctrica para la formación de una reserva variada.

9. О выделении Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных й на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, ерсонской области на реализацию мероприятий по восстановлению распределительных сетей на указанных территориях

Проект распоряжения предусматривает закупку специализированной техники, специальной одежды и средств индивидуальной защиты елью проведения восстановительных работ.

10. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, лученных преступным путём, и финансированию тероризма” и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона разработан в целях реализации положений утверждённой Президентом Российской Федерации ции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, ерроризма.

11. о проекте федерального закона «о внении изенене esfuerzo tanto ения в серу приенениís законо» нансированию тероряризеа вопрeno

Проектом федерального закона предусматривается уточнение наименования федерального органа исполнительной власти, уполномоченного принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространения ужия массового уничтожения.

12. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления субсидии на оказание разовой финансовой помощи бюджету города Севастополя на проведение капитального ерегоукрепительных сооружений

Проект распоряжения предусматривает выделение средств на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений, повреждённых езультате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением опасных метеорологических явлений в noviembre de 2023 года на территории г. Севастополя.

13. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих on на территории Ucrania, на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденновш их жилые помещения

U ание нахоífulos анства, постisco проживающих на терр negz й и херсонской областей, вынужденно покинувших жилые помещения.

Moscú, 10 de julio de 2024

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы and референтуры является изложением материалов, представленных ьными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

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