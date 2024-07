Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

13. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих on на территории Ucrania, на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденновш их жилые помещения

7. О направлении Росморречфлоту в 2024 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований для я субсидии федеральному государственному унитарному предприятию «Научно-исследовательский and конструкторский испытательных шин, приборов и средств измерения масс»

Законопроект направлен на комплексное регулирование отношений, связанных с эксплуатацией и функционированием высокоскоростного жного транспорта после этапа строительства and ввода в постоянную эксплуатацию объектов инфрастуктуры высокоскоростного жного transporte.