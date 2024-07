Жаркий сезон в столице: более 50 тысяч человек уже посетили городские бассейны

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С момента, когда в столице установилась по-настоящему летняя жаркая погода, более 50 тысяч человек смогли насладиться отдыхом у воды под открытым небом. Такое развлечение быстро набирает популярность у москвичей и гостей столицы.

В рамках проекта «Лето в Москве» более 10 бассейнов открыли на площадках «Московских сезонов». Они появились в дополнение к первым двум, которые принимали гостей еще в прошлом году на пересечении улиц Молодцова и Сухонской, а также на Вешняковской улице (владение 16). Увеличить количество мест для пляжного отдыха сразу в несколько раз решили после огромного успеха, которым пользовались у посетителей площадки 2023-го.

Новые бассейны появились в 16-м микрорайоне Зеленограда, Куркине, Коптеве, Некрасовке, Гольянове, Теплом Стане, Вешняках и других районах. В половине из них — на улицах Теплый Стан, Перерве, Сухонской, а также в Вешняках и Коптеве — предусмотрено две чаши для раздельного купания взрослых и детей. При этом родителям стоит обратить внимание на то, что в воде разрешено находиться юным отдыхающим только в возрасте старше трех лет. Кроме того, детям и подросткам до 14 лет необходимо сопровождение взрослых.

Все бассейны оснащены современными системами глубокой фильтрации, а комфортную температуру воды постоянно контролируют специалисты.

Для посещения нужна предварительная регистрация на портале mos.ru. Цены на входные билеты в будни составляют от 550 рублей для взрослых и 250 — для детей. Продолжительность сеанса — от полутора часов. В стоимость включено пользование шезлонгом, зонтиком, душевыми, кабинами для переодевания и индивидуальным шкафчиком для хранения личных вещей (при наличии такого шкафчика и свободных ячеек в нем). Дополнительно доступен прокат полотенец за 100 рублей, а также можно приобрести одноразовые тапочки стоимостью 50 рублей.

Отдохнуть у воды приглашают и городские природные территории. Летние бассейны работают в ландшафтном парке «Митино», парках «Ходынское поле», 50-летия Октября, «Сокольники», «Красная Пресня», «Дубки» и «Серебряный бор». Здесь есть шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, душевые, кафе, медицинские посты, спасательные вышки и площадки для проведения мероприятий. Для всех бассейнов доступно предварительное бронирование, гости парков «Сокольники» и «Красная Пресня» оплачивают билеты онлайн, посетители остальных площадок — непосредственно при входе в зону отдыха.

Бассейны под открытым небом можно арендовать для проведения частных мероприятий. Гости дня рождения, семейного торжества или корпоративной вечеринки окажутся в атмосфере настоящего курорта. Забронировать бассейн можно на любую дату, однако подавать заявку необходимо как минимум за неделю до предполагаемого события. Их принимают по будням с 09:00 до 18:00 по телефону: +7 962 999-25-00. Чтобы арендовать бассейны в парках «Сокольники» или «Красная Пресня», нужно обратиться по телефону: +7 495 129-01-35, а также детали бронирования этих площадок можно узнать на сайте.

Собрать друзей у бассейна: для горожан появилась новая летняя услугаТри площадки, девять кортов: где в Москве можно поиграть в падел-теннис

На площадках «Московских сезонов» летом также работают корты для падел-тенниса. Там оборудовали места для игры и пункты проката инвентаря. Стоимость аренды ракеток — 50 рублей с залогом в размере трех тысяч рублей, а полотенец или банок с тремя мячами — 50 рублей с залогом в тысячу рублей. Залог возвращается гостям после завершения аренды. Посещение самой площадки бесплатное, с собой разрешается взять и свой инвентарь. Поиграть в падел-теннис смогут взрослые и дети в возрасте старше пяти лет. Все подробности — на сайте «Московских сезонов».

В этом году в столице начался новый городской проект «Лето в Москве». Он объединил все форматы летних активностей, а также традиционные фестивали, такие как «Москва — на волне. Рыбная неделя», «Времена и эпохи», развлекательные мероприятия и другие виды отдыха.

