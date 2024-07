Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el mundo entero y en los hoteles hay un gran programa de festivales gastronómicos, deportivos y de entretenimiento. шь. Гуляй. Дыши» в рамках проекта «Лето в Москве». На два дня улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дмитровка y Газетный переулок станут пешеходными.

Гастрономическое путешествие по центру столицы

С утра субботы и до вечера воскресенья в ресторанах и кафе, которые находятся на новом пешеходном маршруте, будут подавать семей ные завтраки, обеды и ужины. Para evitar esto, no use ropa de cama con limonada, ropa de cama, ropa de cama, ropa de cama, etc. Los huéspedes pueden disfrutar de una estancia gastronómica de marzo en la que encontrarán prácticas prácticas en el centro de la ciudad. Средства, которые будут выручены предпринимателями за два дня, пойдут на нужды фонда специальной военной операции.

Больше чем прогулка

Кроме гастрономической программы, посетителей ждет множество развлечений для всей семьи, в том числе театрализованные т анцы, выступления уличных музыкантов, шоу диджеев, детские викторины, игра в стритбол и петанк, настольный футбол и теннис, кже шахматы, шашки и нарды. На маршруте будут расставлены будки-караоке, чтобы каждый желающий смог почувствовать себя настоящим артистом.

Тверской бульвар превратится в точку притяжения любителей моды: на ночном маркете «Сделано в Москве» представят нных брендов одежды, косметики, сувениров и аксессуаров.

Выходные без автомобиля

Для проведения фестиваля изменят схему движения transporte. Так, с 06:00 13 июля до 23: 59 14 июля будут закрыты для проезда улицы Большая Никитская, Малая Бронная, Большая Дм итровка, а также Газетный переулок.

Ограничения коснутся и прилегающих переулков. Por ejemplo, таких как Малый Козихинский, Дмитровский, Малый Кисловский, Брюсов, Романов, Леонтьевский, Калашный Спири, доньевский, Глинищевский, Козицкий, Петровский, Вознесенский, Средний Кисловский, Никитский переулки, а также Большой Бронной улица.

Помимо этого, на улицах Малой Бронной, Большой Никитской, Большая Дмитровка, в Газетном, Камергерском, Глинищевском ереулках и Тверском проезде запретят движение велосипедов и самокатов, гироскутеров, монколес.

На участках перекрытий ограничат парковку (в том числе для rezidentov) с 00:00 12 июля до 23: 59 14 июля.

На такси к местам проведения фестиваля можно будет поехать по улицам Садовой-Кудринской, Воздвиженке, Моховой, й Ряд, Тверской, Петровке, а также по Тверскому и Страстному бульварам.

La caja central de megapólisis está disponible para dispositivos de transporte de varias organizaciones externas. Здесь легче дышать из-за отсутствия выхлопных газов и можно приятно провести время.

В Москве стали пешеходными после реконструкции Никольская улица, участок Крымской набережной и другие места. Набережная Тараса Шевченко уже седьмой год подряд с весны по осень становится пешеходной. Esta temporada se activa para el programa del 28 de abril al 28 de octubre de 2018 y 2018. Los niños y los turistas pueden disfrutar de todas las estaciones.

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI