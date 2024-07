Дом купца А.В. Крупенникова в Басманном районе отреставрирует инвестор

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Инвестор, с которым по итогам проведения торгов заключен договор купли-продажи памятника архитектуры начала ХХ века, отреставрирует и приспособит здание в Басманном районе для дальнейшего использования. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Покупка нежилых зданий в центре города и приспособление их под современное использование дают инвесторам возможность для ведения бизнеса в районах с исторической застройкой, где реализация новых проектов ограниченна. Дом купца А.В. Крупенникова, возведенный в 1912 году, включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Победитель торгов должен привести в порядок здание площадью 702 квадратных метра и эксплуатировать его в соответствии с охранными обязательствами», — рассказал Максим Гаман.

Сейчас здание нуждается в проведении комплекса работ. В нем частично сохранились декор, лестница с коваными перилами и метлахской плиткой начала ХХ века. Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу: Денисовский переулок, дом 24.

«Здание находится вблизи станции метро “Бауманская” и расположено в районе с высоким пешеходным трафиком, а также развитой инфраструктурой. Работы, связанные с реставрацией и приспособлением данного объекта недвижимости, должны быть согласованы новым владельцем с Департаментом культурного наследия города Москвы», — отметил генеральный директор Центра управления городским имуществом Дмитрий Рябов.

Ранее заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что инвесторы восстановят 11 исторических зданий в центре города по программе «1 рубль за квадратный метр в год». На проведение реставрации отводится пять лет.

Узнать информацию о выставленных на торги объектах можно на сайте Центра управления городским имуществом (в разделе «Коммерческая недвижимость»), а также на инвестиционном портале Москвы.

Сервис на протяжении 10 лет остается одним из самых востребованных специализированных ресурсов для инвесторов. Портал предоставляет исчерпывающую информацию о мерах поддержки, налоговых режимах и льготах (в том числе и для промышленных предприятий).

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика». Подробнее о национальных проектах, реализуемых в городе, можно узнать на специальной странице.

