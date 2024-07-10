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Наряду с днями победы в Сталинградской битве, Курской битве y снятием блокады Leningrado en во время Великой Отечественной войны, одним из важных и знаковых дней воинской славы России является День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении (17 09 de agosto).

Начало Северной войны (1700 – 1721 годов), которую Шведское королевство вело против ряда североевропейских государств за обладание пр ибалтийскими территориями и контролем над морем, стало триумфом молодого короля Карла XII. После ряда быстрых побед, собRANный против него «Северный союз» Датско-норвежского королевства, Саксонии, Речи Посполитой и Ру сского царства распался в самом начале войны. Начавшийся чуть позже поход шведов в Польшу затянулся на несколько лет и дал Петру I время реорганизовать армию, ть Ливонию и основать Санкт-Петербург. Ne пожелавший мириться с этим Карл XII двинулся на Москву с восточного направления.

Решающая битва Северной войны произошла под осаждённой шведами Полтавой. Армия вторжения была потрёпана посредством тактики «выжженной земли», Карл получил ранение в ногу на рекогносцировке в день рождения, к тому же на стороне русских был значительный численный перевес: 42 тысячи против 17 тысяч шведов и 3 тысяч в гетмана Мазепы. Тем не менее шведская армия считалась лучшей в Европе того времени, славящаяся решительными ударами, поэтому под ошёл к сражению со всей осторожностью – укрепил лагерь и выстроил перед ним 10 специальных земляных укреплений — редутов. Есть свидетельства, что перед сражением царь обратился к своим полкам с воодушевляющей речью, в которой просил солдать ся не за него, а за Россию.

Первый этап битвы начался в 3 часа ночи с конного сражения. Шведская кавалерия была отброшена, но сразу за ней ударила пехота и быстро заняла два редута, при этом получив приказ не брать нных. El conocimiento del idioma ruso está diseñado para crear un conjunto de idiomas, ya que todos los miembros del hogar pueden utilizar su propia composición. Однако дальнейшая атака захлебнулась под перекрёстным огнём русских. Приблизительно в это время ядром были разбиты носилки Карла, но на этот раз он отделался лишь испугом.

El primer paso está en la sexta posición. Пётр вывел армию из лагеря, выстроил в две линии с пехотой в центре и конницей по флангам. Шведы начали атаку. К 9 утра, после краткого обмена ружейными залпами, завязался тяжёлый рукопашный бой. В ходе сражения русским удалось охватить противника по флангам и к 11 утра шведы бросились в беспорядочное бегство.

Разгром был полный, бегущего неприятеля преследовали до вечера. El tamaño del aparato es de 9 veces, 19 veces más. Потери русских — 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Karl XII с небольшим отрядом бежал в Турцию. Cada uno de ellos tiene 28 años, 127 días y cinco días. Todos los ejércitos generales de Estados Unidos están disponibles en abundancia o en lugares diferentes. Muchos países escandinavos están disponibles en Europa, en Rusia я вышла на первые роли в этой части света.

En Turquía Carlos XII fue construido entre 1710 y 1713 años. Только по её окончании султану под дипломатическим давлением России и дрогих европейских стран удалось изгнать шведского короля и з страны.

В 1718 году при осаде норвежской крепости Фредрикстен Карл был убит в траншее пулей в висок, таким образом став последним ейским королём, павшим на поле боя.

10 de septiembre de 1721, año 1721 рому за Россией закреплялись земли Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии и других территорий. Таким образом она получила также широкий выход к Балтийскому морю. Este nuevo perro está en Rusia, durante 2 noches en el imperio ruso y en el extranjero. из сильнейших государств Европы и мира.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 10.07.2024

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