ГУУ и ЯрГУ подписали соглашение о сотрудничестве

10 июля 2024 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Государственным университетом управления и Ярославским государственным университетом им. П.Г. Демидова.

На церемонии со стороны ГУУ присутствовали ректор Владимир Строев и проректор Дмитрий Брюханов. Партнёров представляли ректор ЯрГУ Артём Иванчин и проректор по развитию инновационной инфраструктуры Андрей Киселёв.

Перед подписанием гостей провели с экскурсией по университету, показали Предуниверсарий, Спорткомплекс, Центр инновационных технологий, Научную библиотеку. Помимо этого, руководители заглянули к активно работающей приёмной комиссии.

После экскурсии стороны подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в образовательной и научной деятельности, направленное на использование общего опыта и внедрение научных разработок в учебный процесс.

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова является одним из старейших вузов России, который в прошлом году отмечал своё 220-летие. В праздничных мероприятиях принимал участие ректор ГУУ Владимир Строев. Соглашение стало логичным продолжением сотрудничества давнего сотрудничества наших университетов, которое включает в себя в том числе совместную организацию Национальной проектной школы.

