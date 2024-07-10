ГУУ и Минэкономразвития запускают уникальную программу магистратуры

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
Государственный университет управления и Минэкономразвития России запускают программу магистратуры для подготовки специалистов по управлению цифровыми платформами.
В настоящий момент это единственная в стране управленческая программа обучения, ориентированная на формирование компетенций в области аналитики данных, цифрового маркетинга, правового обеспечения цифрового бизнеса, организации взаимодействия с клиентами и органами власти.
«В данной образовательной программе применяются практико-ориентированные подходы: студенты будут изучать большое количество кейсов, реальных ситуаций, разрабатывать проекты развития цифровых платформ для реального бизнеса, станут участниками мастер-классов с ведущими практиками работы с цифровыми платформами», — пояснил ректор ГУУ Владимир Строев.
Обучение продлится два года в очном формате, его возможно совмещать с работой. Доступны как коммерческая, так и бюджетная формы. Среди изучаемых дисциплин — маркетинговый анализ и исследования рынка, интеллектуальный анализ данных, бизнес-прогнозирование деятельности цифровых платформ, оценка экономической эффективности и др.
«Цифровые платформы — уже неотъемлемая часть нашей жизни и экономики. Если говорить только про электронную коммерцию, то по итогам 2023 года объем рынка приблизился к 8 трлн рублей. Количество продавцов крупнейших маркетплейсов в 2024 году составит 700 тысяч, большинство из которых — компании малого и среднего бизнеса. Сектор активно развивается, и его необходимо наполнять жизнью — высокопрофессиональными кадрами. Именно это и является целью данной магистерской программы. Ее реализация на базе организации высшего образования поможет процессу систематизации и упорядочению обучения в этой сфере, повысит качество полученных знаний студентами», — отметила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Реализацию программы поддерживают Нетология, «Авито», iDialogue и другие компании.
«Нетология более 10 лет успешно реализует программы для бизнеса. Обучено более 12000 предпринимателей. Мы готовы делиться экспертизой через создание совместных учебных модулей с ГУУ, обеспечивая подготовку специалистов для развития экономики страны», – сказала GR-директор Нетологии, руководитель направления по работе с государственными органами власти Ассоциации РАЦИО Валентина Куренкова.
Подать документы на обучение можно на сайте ГУУ.
Источник: официальный сайт Минэкономразвития России
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 10.07.2024
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