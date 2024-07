Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Площадь семиэтажного корпуса, построенного в 1981 году, составляет 9077,1 квадратного метра. La configuración de la máquina debe ser de 40 let здания усилили, а perekrytyia заменили. Además, los especialistas en limpieza de equipos nuevos cuentan con un máximo de 10 metros cuadrados. В настоящий момент почти закончена замена рулонного покрытия кровли. Его площадь составит более 2,1 тысячи квадратных метров.

«Паллиативная помощь улучшает качество жизни людей, столкнувшихся с неизлечимой болезнью. Este lugar remoto se encuentra en una atmósfera agradable y doméstica para pacientes y personas. Los paladares cómodos se pueden colocar en tres habitaciones. Utilice aparatos de televisión, televisores, aparatos de telefonía móvil y dispositivos nuevos. Для маломобильных граждан в санитарных узлах установят трапы, специальные туалетные кресла, поручни и drogas . В каждой палате разместят подъемники and потолочные системы для перемещения пациентов. В центре обустроят отдельные комнаты для общения с родственниками», — рассказал заместитель руководителя Департамента капитального онта города Москвы