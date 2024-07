В усадьбе Кусково открылась выставка о салонных играх в дворянской культуре

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В усадьбе Кусково открылась выставка, посвященная карточным и другим салонным играм в дворянской культуре второй половины XVIII — XIX века. Основную часть экспозиции составили затейливые по конструкции и выдающиеся по художественному решению игральные столы из собрания Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково». Они были неотъемлемой частью любого дворянского дома, а сегодня относятся к золотому фонду усадебного собрания мебели. Кроме того, гости увидят редкие и известные не каждому современному человеку карточные принадлежности.

Их изготавливали из дерева, кости, бисера и других материалов. Среди таких предметов, например, миниатюрный чехольчик для мелка, которым делали записи на зеленом сукне ломберного стола, щеточка для стирания этих записей, шкатулки для фишек и карт, а также пресс для любимой колоды.

Еще один интересный экспонат — колода «Географические карты России», которую создал художник Константин Грибанов в 1829 году с образовательной целью специально для детей. Кроме того, на выставке представлено множество предметов, сопровождавших партию: подсвечники, чубуки, кисеты и табачницы. Другие популярные игры отражены в том числе в качестве сюжетов для росписи на фарфоре или произведений малой пластики.

Салонные игры — важный коммуникативный элемент дворянской культуры XVIII–XIX веков. Музыка, пение и танцы пересекались в светских гостиных с чтением стихов, игрой в буриме, шарады, каламбуры и фанты. Так проводили досуг люди с хорошим образованием, забавы были рассчитаны на знания о мифологии, духовной культуре, различных искусствах, а также сообразительность и умение импровизировать.

Дворец, парадные залы и гостиные усадьбы Кусково графы Шереметевы создавали для светского времяпровождения. Здесь можно прочувствовать неповторимую атмосферу дворянского общества, а экспонируемые вещи оживляют страницы литературных произведений и демонстрируют высокий уровень русской культуры, где всякий предмет возводился в ранг искусства.

Выставка будет работать до 15 сентября. Всех желающих ее посетить ждут по адресу: улица Юности, дом 2, строение 1.

