В поселке Малино модернизируют газорегуляторный пункт

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к реконструкции газорегуляторного пункта (ГРП) «Малино». Обновление оборудования повысит его энергоэффективность и обеспечит бесперебойную подачу газа в дома жителей поселка, расположенного в Зеленоградском административном округе столицы.

Сотрудники АО «Мосгаз» смонтируют современный шкафной газорегуляторный пункт. Его разработали и изготовили на собственном предприятии столичных газовиков. Новое оборудование надежно и не производит много шума, его производительность — 930 кубометров в час.

В столице ведется планомерная модернизация газорегуляторных пунктов. Их обновляют, стараясь максимально сохранить уровень комфорта жителей. Работы включают в себя реконструкцию газопроводов, газораспределительных сетей и системы газопотребления, а также установку современных запорных устройств. Новое оборудование позволяет специалистам в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы, постоянно контролируя все параметры из центральной диспетчерской.

