В Печатниках и Коммунарке будут построены новые школы — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы одобрило планы строительства шести объектов общественно-деловой и социальной инфраструктуры. Проекты реализуют за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Постановление по данному вопросу подписал Сергей Собянин.

В соответствии с распоряжением планируется возвести:

— физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональный центр общей площадью более 21,1 тысячи квадратных метров в районе Щербинка ТиНАО (бывшее поселение Рязановское);

— офисно-деловой центр площадью свыше 21 тысячи квадратных метров в районе Внуково ТиНАО (бывшее поселение Кокошкино, квартал 39);

— многофункциональный комплекс площадью более 10,4 тысячи квадратных метров в районе Ново-Переделкино ЗАО (Боровское шоссе, земельный участок 17б);

— образовательную организацию на 925 мест площадью около 15,1 тысячи квадратных метров в районе Печатники ЮВАО (Шоссейная улица, земельный участок 90/10);

— образовательную организацию на 550 мест площадью не менее 10,5 тысячи квадратных метров в районе Коммунарка ТиНАО (бывшее поселение Мосрентген).

«В общей сложности объекты дадут порядка 4,4 тысячи рабочих мест. За четыре года программа охватила практически все районы столицы. Построенная инвесторами недвижимость позволит создать свыше 218 тысяч рабочих мест почти во всех отраслях экономики города», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена Правительством Москвы в 2019 году. Ее цель — привлечь застройщиков жилья к возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, создающие новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Реализация программы стимулирует комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижает дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращает избыточную маятниковую миграцию.

Правительство Москвы заключило уже более 100 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше пяти миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости. Всего в рамках программы в развитие города вложат свыше 1,7 триллиона рублей.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI